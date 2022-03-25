“Bir Zamanlar Çukurova” dizinin hastane sahnelerinin çekildiği eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde set görevlileri klima ünitelerini çalan hırsızı yakalayarak polise teslim etti.

4 yıldır Adana’da çekimleri devam eden ve Adana’nın 1970’li yıllarını anlatan “Bir Zamanlar Çukurova” dizisi ekibi, hastane sahnesi için dizide Çukurova Şehir Hastanesi olarak kullanılan Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesi’ndeki eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne geldi.

Ekip, hastanede içinde ve dışında hazırlık yaparak çekimlere başladı.

Bu sırada set ekibi hastanenin alt katından bir ses geldiğini fark etti.

KLİMA ÜNİTELERİNİ BALYOZLA KIRIP ÇALDI

Bunun üzerine ekip görevlileri alt kata indiğinde bir kişinin elinde balyoz ile kaçtığını gördü.

Set ekibi, şahsı kovalayıp hastanenin bahçesinde yakaladı, daha sonra da polise haber verdi.

İsminin Abuzer K. Olduğu belirlenen zanlının, hastanenin klima ünitelerini balyozla kırıp çaldığı ve bahçe duvarının dışına pencereden çıkartarak taşıdığı belirlendi.

Adana’da dizi setine giren hırsızı set görevlileri yakaladı ViDEO

“HANİ SÖZ VERMİŞTİN, YAPMAYACAKTIN”

Gözaltına alınan Abuzer K., basın mensuplarını görünce yüzünü kapatıp göstermek istemedi.

Hastanenin güvenlik görevlisi ise hırsızın yanına gelerek “Seni daha önce de yakaladık. Neden hırsızlık yapıyorsun, hani söz vermiştin, yapmayacaktın. Bu kez senden şikayetçi olacağız.” dedi.

Zanlı polis merkezine götürülürken, dizi çekimleri de kaldığı yerden devam etti.