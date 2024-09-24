Adana'da gençlerin kız meselesi kavgası cinayete döndü Seyhan'da barışma teklifi etmek için eski sevgilisi İlknur G.'nin doğum günü partisinin kutlandığı kafeye giden Berat Caner C., genç kızın yeni sevgilisi ile kavga etti. Gençlerin kavgasında bir genç bıçaklanarak hayatını kaybetti.

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İHA

Adana'da gençlerin kız kavgası cinayetle sonlandı.

Seyhan'da yaşayan Berat Caner C., bir yıl önce ayrıldığı ve aynı doğum gününü paylaştıkları eski sevgilisi İlknur G. ile tekrar barışmak istedi.

Genç adam, uzun zamandır iletişime geçmediği eski sevgilisinin doğum günün kutlandığı Fevzipaşa Mahallesi'ndeki kafeye gitti.

BARIŞMAYI KABUL ETMEDİ

Eski sevgilisini oturduğu masaya giden Berat Caner C., İlknur G.'nin masasına giderek genç kıza barışma teklifinde bulundu.

Ancak genç kız bu teklifi reddederek Berat Caner C.'den gitmesini istedi.

ESKİ SEVGİLİSİYLE YENİ SEVGİLİSİ KAVGA ETTİ

Kafenin çıkışında İlknur G.'nin şu anki sevgilisi Alper K. (19) ile eski sevgilisi Berat Caner C. karşılaşınca kavgaya etmeye başladı.

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi.

RANDEVULAŞIP KAVGA ETTİLER

Kavga ettikleri yerden ayrılan Alper K. ile Berat Caner C. telefonla konuşarak buluştu. Buluşma yerine Ray Sokak'a Berat Caner C., arkadaşları Batuhan Kolsuz (20), Aykut A. (21), Mustafa A. (19) ve Süleyman Ş. (22) ile birlikte geldi.

Alper K. ise, sevgilisi İlknur G., kuzeni Necati T., arkadaşları Mert Ali P. (19), Muhammet A. (19), Tolga K. (19), Eren A. (19) ve Enes Emre K. (19) ile birlikte geldi.

İki grup arasında öldüresiye kavga çıktı.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Kavga sırasında Berat Caner C.'nin arkadaşı Batuhan Kolsuz, göğsüne aldığı 3 bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

Kolsuz'un yere yığılmasıyla Alper K., sevgilisi İlknur G. ve arkadaşları olay yerinden kaçtı.

Berat Caner ve beraberindeki kişiler tarafından hastaneye kaldırılan Batuhan Kolsuz, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAVGAYA KARIŞAN 12 KİŞİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede yaptığı kamera çalışması neticesinde her iki gruptan kavgaya karışan 12 kişiyi evlerinde saklanırken yaptığı operasyonla yakaladı.

Yakalanan şüphelilerden Alper K., Eren A. ve Enes Emre K.'nın bıçak kullandığı tespit edildi.

"BEN TELEFONDA KONUŞURKEN KAVGA ETTİLER"

Kavganın yaşanmasına neden olan İlknur G.'nin ifadesinde, ”Berat ile doğum günümüzü sürekli kutladığımız mekandan çıkarken eski sevgilim ile karılaştık. Bir süre tartıştıktan sonra ayrıldık. Yaklaşık 10 aydır Alper ile birlikteyim. Ben telefonda konuştuğum sırada birbirlerine saldırdılar.” dediği öne sürüldü.

BIÇAKLAMA İDDİALARINI KABUL ETMEDİ

İlknur'un sevgilisi Alper K. ise, “Olay sırasında Berat'a sadece yumrukla vurdum. Başkasıyla kavga etmedim. Olayda bıçak kullanmadım.” dedi.

Berat Caner C. ise ifadesinde, “Alper ile kavga ettik. Batuhan'ı kimin bıçakladığının farkına bile varmadım. ‘Batuhan bıçaklandı' diye bağırdıklarında, yerde yattığını gördüm”. diye konuştu.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Enes Emre K., Alperen K., Tolga K., Eren A. ve Necati K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken diğer kişiler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)