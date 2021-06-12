Çalıştığı hastaneden eve gitmek üzere yola çıkan doktor, kırmızı ışıkta sağ şeride geçmek isterken motosikletli kuryeyi görmeyince, kuryenin saldırısına uğradı.

Adana’da ikamet eden 2 çocuk babası Doktor Sevcan Aslan (43), çalıştığı özel hastaneden evine gitmek üzere çıktı.

Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı’ndaki kırmızı ışıkta duran adam, boş olan sağ şeride geçmek için direksiyonu kırdığı sırada motosikletli kurye S. S.'nin korna çalmasıyla vazgeçti.

Camı açan doktor motosikletli kuryeye, “Kör noktada olduğun için görmedim.” dedi.

Yaşanan olayın ardından yeşil ışığın yanması ile doktor ve motosikletli kurye bir süre yoluna devam etti.

ARABANIN İÇİNE SALDIRDI

Daha sonra motosikletli kurye hızla adamın arabasının yanından geçti.

Doktor, konuşmak için arabasını durduğu vakit, motosikletli kurye bir anda arabanın içine saldırdı.

Doktorun yardımına çevredeki bir vatandaş yetişti.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis merkezine götürülen Aslan, kuryeden şikayetçi oldu.

Adana’da doktor trafikte motosikletli kurye tarafından darbedildi VİDEO



SERBEST BIRAKILDI

Kurye S.S., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Aslan, uğradığı saldırının ardından Adli Tıp Kurumu’ndan 7 günlük iş göremez raporu aldı.

“NEFESSİZ KALACAĞIMI ANLAYINCA İTTİM”

Olayın şokunu atlatamayan Aslan, şu ifadeleri kullandı:

“Bana defalarca tekme attı ve bir darbe daha alırsam bayılacağımı fark edip botunu tuttum. Bir süre bana vuramayınca bu seferde yumruk attı. O sırada başka bir motorlu kurye benim üzerinden aldı. Ben aşağı inince de tartışma devam etti. Kendisinin kör noktada olduğunu anlatmaya çalıştım ama bu seferde boğazıma sarıldı. Nefessiz kalacağımı anlayınca ittim kendisini.





“YORGUNLUK İLE TELAFİ EDİLECEK BİR BAHANE DEĞİL”

Biz bu pandemi sürecinde yeri geldi 48 saat aralıksız çalıştık ama 48 saatin sonunda bile gelen hastamıza hiçbir şey demeden işimizi yapıyoruz. Bu arkadaş belki yorgun diye düşünüyorum ama bu yorgunlukla telafi edilebilecek bir bahane değil.

“40 YILLIK DÜŞMANI GİBİ HUNHARCA SALDIRAN İNSAN EVDE NE YAPAR”

Bu tip kurye firmaları çok hızlı büyüdü. Aşırı hızla büyüdükleri için kurye talepleri arttı. Bu kurye taleplerini elde etmek içinde denetimsiz, eğitimsiz herkesi işe aldılar. Motor ehliyeti olan insanları kurye yaptılar. Bu kuryeler bizim evlerimize geliyor. Sevdiklerimize sipariş getiriyor. Yolda hiçbir şey yokken sanki 40 yıllık düşmanı gibi hunharca saldıran insan evde ne yapar diye korkmaya başladım. Şikayetçiyim. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım.”