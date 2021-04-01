Kamyonetle züccaciye eşyası satan 2 kişiden bin lira karşılığında ürün satın almak isterken dolandırılan yaşlı kadın, kendisiyle dalga geçildiğini söyledi.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi'nde evinin balkonunda oturan 63 yaşındaki Zeynep Çelik (63), kapının önünden geçen züccaciye ürünleri satan satıcıyı görünce aşağı indi.

Kamyonet içerisindeki çatal, bıçak, tencere setlerine bakan Çelik, satıcının ısrar etmesi üzerine 2 set halinde toplam 14 parça granit tencere ve tava almaya karar verdi.

TENCERE İSTEDİ BOŞ KOLİ GELDİ

Satıcının, 1 set kendisinin hediye edeceğini söylemesi üzerine Çelik, bin liraya anlaştı. İki satıcı Çelik'in kucağına 3 adet tencere vererek içeri koymasını istedi. Geri kalan kolileri kendilerinin eve taşıyacağını söyleyen satıcılar, boş kolileri giriş kapısına koyup kayıplara karıştı.

Satın aldığı ürünleri kontrol etmek isteyen Çelik, kolileri açtığında içlerinin boş olduğunu görünce dolandırıldığını anlayarak polisi arayıp şikayetçi oldu. Mahallede güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da dolandırdıkları kadının elini öpüp helallik istediler

"KANDIRILMAK ZORUMA GİTTİ"

Yaşadığı talihsiz olayı anlatan Çelik, "Ürün almam için ısrar ettiler. Bana da tencere lazım olduğu için 2 set alacağımı söyledim. 'Sen taşıyamazsın' deyip, kolileri eve taşıdılar. Kucağıma verdikleri 3 adet tencereyi alarak arkasından geldim. 1000 lira para verdim. Satıcılar gittikten sonra 2 koliyi de açtığımda içlerinin boş olduğunu gördüm. Peşinden koştum ama kaçıp gittiler. Polise şikayet ettim. Paranın bir önemi yok. Düşürüp kaybettim olarak düşünebilirim ama kandırılmak çok zoruma gidiyor. Çok üzüldüm. Onlara verdiğim para emekli paramdı." dedi.

"HELALLİK İSTEYİP ELİMİ ÖPTÜLER"

Dolandıran şüphelilerin kolileri içeri koyduktan sonra 'Teyze, sen bir bardak soğuk iç, bir bardakta biz içelim.' dediklerini anlatan Çelik, "Dalga geçtiklerini ve beni dolandıklarını hiç anlamadım. İki defa elimi öpüp, helallik istediler. Meğer beni kandırıyorlarmış." diye konuştu.