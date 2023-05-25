Adana'da dolandırıcı operasyonu! Gözaltına alınan sayısı yükseliyor İnternetten verdikleri sahte araç satış ilanlarıyla vatandaşları dolandırdığı öne sürülen kişilere yönelik soruşturma kapsamında 1 kişi daha yakalandı.

AA

Güvenlik güçleri ülke içerisinde huzur bozacak şahıslara yönelik operasyonlara hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda başlatılan operasyonlardan biri de Adana'da oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internette sahte araç satan çeteyi tespit etti.

Bu kapsamda ihbar üzerine internetten sahte araç satış ilanı vererek dolandırıcılık yapan gruba yönelik operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde, farklı kişilere ait banka kartları ile çok sayıda cep telefonu ve SIM kart ele geçirilmişti.

1 kişinin daha kimliği belirlendi

Ekipler, internetten sahte araç satış ilanı vererek dolandırıcılık yapan gruba yönelik 23 Mayıs'ta Adana merkezli 4 ilde düzenlediği operasyon kapsamında 1 şüphelinin daha kimliğini belirledi.

Şüpheli sayısı yükseldi

Ekipler, zanlıyı saklandığı adrese baskın yaparak yakaladı.

Böylelikle, soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 1'i kadın 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.