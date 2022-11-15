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    Adana'da dolandırıcılık çetesine operasyon

    Dolandırıcılık soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.
    • 15.11.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 09:12
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    Adana'da dolandırıcılık çetesine operasyon

    Ülke huzurunu ve güvenliğini bozan şahıslara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro ekipleri, bazı şüphelilerin sigorta eksperleriyle hareket eden çeteyi fark etti.

    Sahte rapor düzenlendi

    Çetenin, hafif hasarlı trafik kazalarına karışan araçların değer kaybını yüksek gösterdiklerini ve bilerek hasar verdikleri araçlara kaza yapmış gibi rapor düzenlediklerini belirledi.

    Bu yöntemle sigorta şirketlerini dolandırdıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

    Adana da dolandırıcılık çetesine operasyon #1

    Devlet memuru vaadi

    Ekipler, şüphelilerin iş yerinde çalışmadığı halde sigortalı gösterilen kişiler adına kredi çektiklerini, bunlardan komisyon aldıklarını ve tefecilik yaptıklarını, 5 kişiyi de "devlet memuru" yapma vaadiyle dolandırdıklarını belirledi.

    11 şüpheliye operasyon düzenledi

    Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    AA'nın haberine göre, adreslerinde gözaltına alınan bazı şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

    Adana da dolandırıcılık çetesine operasyon #2

    Adana da dolandırıcılık çetesine operasyon #3

    Adana da dolandırıcılık çetesine operasyon #4


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