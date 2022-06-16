Adana'da, dolandırılan kadının 16 senelik hukuk mücadelesi

Sahte senetle iş yerini kiraya verdiği şahıslar tarafından dolandırılan ve hatır senedi verdiği şahıs tarafından mal varlığına icra konulan kadın, 16 senelik hukuk mücadelesine devam ediyor.

Adana’nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’ndeki bilardo salonunu 1998 yılında Mehmet Erdal Ö. ile kuzeni Erdem A.’ya kiralayan Ahmet Perdahcı, 1999 yılının Nisan ayında vefat edince iş yeri, kızı Sultan Perdahcı’ya (58) kaldı.

Babasının ölümünden sonra 2000 yılında, iş yerini aynı şahıslara 800 lira karşılığında kiralayan Sultan Perdahcı, iddiaya göre bir kağıda parayı teslim aldığına dair imza attı.

Sultan Perdahcı, 2001’de iş yerinin kirasını artırmayı talep etse de 2 kuzen bu teklifi kabul etmedi.

Bu süreçte annesini hastalıktan kaybeden Perdahcı, kiraya zam isteğini geri çekti.

Senet üzerindeki yazıların, kimyasallarla silindiği belirlendi

İHA’nın haberine göre; 2003 senesinde ise Almanya’da yaşayan Mustafa Baki H., avukatı aracılığıyla Perdahcı’ya 175 bin liralık icra gönderdi.

Perdahcı ise kimseye borcu olmadığı için avukatı aracılığıyla Adana Emniyeti’ne başvurarak senedin incelenmesini istedi.

Önce Adana Kriminal Polis Laboratuvarı, daha sonra da Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi, ‘Okudum/ Sultan Perdahcı’ yazısıyla imzanın Perdahcı’ya ait olduğunu ancak üzerindeki diğer yazıların “Kimyasal sıvı kullanılarak silindiğini ve çıplak gözle görülemeyecek yazı mürekkebi kalıntılarının bulunduğunu.” belirledi.

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Bütün eşyaları haczedildi

Senedin sahte olduğu anlaşılmasına rağmen karşı taraf itiraz ederek Silifke İcra Dairesi’ne tekrardan dava açtı. Bu sırada ise avukat A.Ç. aracılığıyla Sultan Perdahcı’nın evine icra geldi ve kadının neredeyse bütün eşyaları haczedildi. Silifke İcra Dairesi’nden de senedin sahte olduğu ortaya çıkarken Mehmet Erdal Ö.’nün yengesinin ifadesiyle senedin kiracılar Mehmet Erdal Ö. ile kuzeni Erdem A. tarafından düzenlendiği ortaya çıktı. Mahkeme tarafından da haklı bulunan Sultan Perdahcı, icraya giden eşyalarını bir türlü alamadığını öne sürdü.

Ayrıca Silifke Ağır Ceza Mahkemesi’nce, Almanya’da yaşayan Mustafa Baki H.’ye, evrakta sahtecilik suçundan ceza verildi.

Hatır senedi verdi, yeniden icra geldi

Sultan Perdahcı, İş yerini bir türlü Mehmet Erdal Ö. ile kuzeni Erdem A.’dan kurtaramadı. Ahmet Caf ile evlenen Perdahcı, 7 Nisan 2005’de Caf’ın eve getirdiği Şahin Ç. isimli arkadaşı için, “Şahin benim yakın arkadaşım. Bir bankadan kredi kullanacak. Teminat için ona bir hatır senedi ver.” demesi üzerine 50 bin ve 30 bin liralık 2 adet hatır senedi verdi. Ahmet Caf 2006 yılının Haziran ayında hayatını kaybedince 2 çocuk ile tek başına kalan Perdahcı’ya, 4 buçuk ay sonra hatır senedi verdiği Şahin Ç. icra gönderdi.

Perdahcı’nın babasından kalan iş yeri, bu icra üzerine 4 Aralık 2008 yılında Şahin Ç.’e verildi. Sultan Perdahcı, Şahin Ç.’ye hatır senedi verdiğini kanıtlamak için dava açtı ancak bir sonuç elde edemedi. Sultan Perdahcı, 6 ay önce Eyüp Alpaslan ile hayatını birleştirdi. Eyüp Alpaslan ise 2 avukat tutarak eşinin davalarının tekrardan peşine düştü.

“Elimde belgelerim olmasına rağmen mağdur oldum”

Sultan Perdahcı, yıllar boyunca çok mağdur edildiğini söyleyerek yardım istedi. Babasının kiracıları, tuttuğu avukat ve hatır senedi verdiği kişi tarafından dolandırıldığını ileri süren Perdahcı, “Ben çok mağdur oldum. Önce kiracım dolandırdı. Ardından avukatım ‘Sen bana para ödemedin’ diyerek dolandırdı. Hatır senedi verdiğim kişi de dolandırdı. Benim elimde belgelerim olmasına rağmen mağdur oldum. Gereğinin yapılmasını, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum.” diye konuştu.

Avukat Murat Eşelioğlu ise Sultan Perdahcı’nın birçok kez mağduriyete uğradığını ve çözüme kavuşması için çabaladıklarını söyledi. Avukat Mahmut Gökbörü Canbaz da yargılaması devam eden dosyalar için çalıştıklarını söyleyerek, “Yapacağımız suç duyurularıyla birlikte bu şahıslar hakkında tekrardan hukuki süreci başlatıyoruz.” dedi.