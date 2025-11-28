Adana'da dolaptan cephenelik çıktı Adana'da bir evde yapılan aramada 1'i otomatik 3 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili tutuklanan iki kardeşin ifadelerinde "Kendimizi korumak için aldık" dediği öğrenildi.

Göster Hızlı Özet Adana'da bir evde yapılan aramada 1'i otomatik 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Silahları kendilerini korumak için aldıklarını söyleyen iki kardeş, tutuklandı.

Ele geçirilen silahlar inceleme için laboratuvara gönderildi. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Adana Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir evde ruhsatsız silah bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese yapılan baskında, S. Ö.'ye ait evdeki gardıroba gizlenmiş poşette 1'i otomatik 3 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ve 81 mermi ele geçirildi. "ÇOK HASMIMIZ VAR" Operasyonda SÖ. ile kardeşi M.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinde kardeşlerin "Çok hasmımız var, silahları kendimizi korumak için aldık" dediği öğrenildi. TUTUKLANDILAR İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen silahlar balistik inceleme için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi. 3. Sayfa Haberleri İstanbul'da otele el bombası atıldı

Gaziantep'te hırsızlık suçlusu yakayı ele verdi

Hatay'da buzdolabının kablosundan yangın çıktı