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Adana'da dolmuşta yağmurdan etkilenen yolcu şemsiye açtı

Adana'da dolmuşta yağmurdan etkilenen yolcu şemsiye açtı

Seyir halindeki minibüsün tavan havalandırmasının kapanmaması nedeniyle yolcular sağanak yağmurdan etkilendi. Bu durumdan rahatsız olan kadın yolcu, çareyi şemsiye açmakta buldu. O anlar kamerada.