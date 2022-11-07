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- Adana'da dolmuşta yağmurdan etkilenen yolcu şemsiye açtı
Adana'da dolmuşta yağmurdan etkilenen yolcu şemsiye açtı
Seyir halindeki minibüsün tavan havalandırmasının kapanmaması nedeniyle yolcular sağanak yağmurdan etkilendi. Bu durumdan rahatsız olan kadın yolcu, çareyi şemsiye açmakta buldu. O anlar kamerada.
- 07.11.2022 - 11:29
- Güncelleme : 07.11.2022 - 11:33
Adana'da çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Bölgede sabah saatlerinden itibaren şiddetli ve gök gürültülü yağmur etkili olmaya başladı.
Tavan havalandırması kapanmadı
Yağış nedeniyle sürücülerle birlikte vatandaşlar da zor anlar yaşadı.
Yüreğir ilçesinde dolmuşa binen bir yolcu, tavan havalandırma kapağının kapanmaması nedeniyle yağmurdan olumsuz etkilendi.
Adana'da dolmuşta yağmurdan etkilenen yolcu şemsiye açtı VİDEO
Çareyi şemsiye açmakta buldu
Şemsiye açarak çare bulan kadın yolcu, hareketiyle araçtakileri güldürdü.
DHA'nın aktarımına göre; kadın, inene kadar bu şekilde yolculuğunu sürdürdü.
O anlar kamerada
O anlar başka biri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.