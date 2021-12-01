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    Adana'da DSİ'nin korkuluklarını çaldılar

    Yüreğir ilçesinde, DSİ'ye ait demir korkulukları çalan 4 kişi yakalandı.
    • AA
    • 01.12.2021 - 05:58
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    Adana'da DSİ'nin korkuluklarını çaldılar

    Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait demir korkulukların çalındığı ihbarı üzerine ekipler, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

    KAMYONET İÇERİSİNDE YAKALANDILAR

    Ekipler, hırsızlık şüphelileri A.D, A.Ö, İ.Ç. ve R.D'yi kamyonet içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

    Adana da DSİ nin korkuluklarını çaldılar #1

    ÜZERLERİNDEN UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

    Araçtaki aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin bazı suçlardan kayıtları olduğu belirlendi.

    Adana da DSİ nin korkuluklarını çaldılar #2

    Adana da DSİ nin korkuluklarını çaldılar #3

    Adana da DSİ nin korkuluklarını çaldılar #4

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