Adana'da DSİ'nin korkuluklarını çaldılar

Yüreğir ilçesinde, DSİ'ye ait demir korkulukları çalan 4 kişi yakalandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait demir korkulukların çalındığı ihbarı üzerine ekipler, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

KAMYONET İÇERİSİNDE YAKALANDILAR

Ekipler, hırsızlık şüphelileri A.D, A.Ö, İ.Ç. ve R.D'yi kamyonet içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

ÜZERLERİNDEN UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Araçtaki aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin bazı suçlardan kayıtları olduğu belirlendi.