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    Adana’da düğün dönüşü kaza: 3 yaralı

    Düğünden dönerken kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Otomobilde bulunan 1'i ağır 3 kişi yaralandı, sürücünün ise kaçtığı iddia edildi.
    • DHA
    • 21.03.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 21.03.2022 - 10:43
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    Adana’da düğün dönüşü kaza: 3 yaralı

    Adana’nın Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde, gece saatlerinde düğün sonrası yemekten dönen ve içerisinde 5 kişi bulunan otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

    Kazada otomobildeki Nazlı E., Sultan Y. ve Nejla Ç. yaralanırken, Haşim E. ise kazadan yara almadan kurtuldu.

    SÜRÜCÜ KAÇTI

    Otomobilin henüz tespit edilemeyen sürücüsünün ise kazadan sonra kaçtığı iddia edildi.

    Kazada yaralanan 3 kişi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    Adana’da düğün dönüşü kaza: 3 yaralı ViDEO

    Adana’da düğün dönüşü kaza: 3 yaralı #1

    1 YARALININ DURUMU AĞIR

    Tedavisi devam yaralılardan Nazlı E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Firari sürücüyü yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmayı sürdürüyor.

    Adana’da düğün dönüşü kaza: 3 yaralı #2

    Adana’da düğün dönüşü kaza: 3 yaralı #3


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