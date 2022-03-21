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- Adana’da düğün dönüşü kaza: 3 yaralı
Adana’da düğün dönüşü kaza: 3 yaralı
Düğünden dönerken kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Otomobilde bulunan 1'i ağır 3 kişi yaralandı, sürücünün ise kaçtığı iddia edildi.
- DHA
- 21.03.2022 - 09:20
- Güncelleme : 21.03.2022 - 10:43
Adana’nın Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde, gece saatlerinde düğün sonrası yemekten dönen ve içerisinde 5 kişi bulunan otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada otomobildeki Nazlı E., Sultan Y. ve Nejla Ç. yaralanırken, Haşim E. ise kazadan yara almadan kurtuldu.
SÜRÜCÜ KAÇTI
Otomobilin henüz tespit edilemeyen sürücüsünün ise kazadan sonra kaçtığı iddia edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Adana’da düğün dönüşü kaza: 3 yaralı ViDEO
1 YARALININ DURUMU AĞIR
Tedavisi devam yaralılardan Nazlı E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Firari sürücüyü yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmayı sürdürüyor.