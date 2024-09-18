Adana'da düğün salonuna otomatik tabancayla ateş açtı Çukurova ilçesinde komşu iki düğün salonu işletmecisi arasında yaşanan anlaşmazlığın ardından R.Ö., Cihan T.’nin iş yerine otomatik tabancayla ateş açtı. Yakalanan R.Ö. ile onu azmettirdiği öne sürülen Baran D. ve ortağı Mehmet Ç. tutuklandı.

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DHA

Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde Adnan Menderes Bulvarı’nda yan yana bulunan iki düğün salonu işletmecisi anlaşmazlık yaşadı.

Baran D. ve ortağı Mehmet Ç., iş yerlerinin önüne çeşitli malzemeler bıraktığı ve otoparklarını işgal ettiği iddiasıyla komşuları Cihan T. ile tartıştı.

Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma kısa sürede sonlandı.

ATEŞ AÇTI

Bu olaydan saatler sonra hafif ticari araçla olay yerine gelen R.Ö., Cihan T.’nin düğün salonuna otomatik tabancayla ateş açtı.

Camlarına 15 kurşun isabet eden iş yerinde ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

YERİ TESPİT EDİLDİ

İş yerine ateş açıldığını öğrenen Cihan T.’nin ihbarıyla harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerini inceleyip, şüphelinin kimliğini ve kaçtığı yeri tespit etti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerin adreslere yaptığı baskınlarda Baran D., Mehmet Ç. ve silahlı saldırgan R.Ö. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Baran D. ve Mehmet Ç. haklarındaki suçlamaları kabul etmeyip, şüpheli R.Ö.’yü tanımadıklarını öne sürdü.

TUTUKLANDILAR

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Baran D., Mehmet Ç. ve R.Ö., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)