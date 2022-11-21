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    Adana'da, düğünde tabanca ve tüfekle havaya ateş açtılar

    Bir çiftlik evinde düzenlenen düğünde, pompalı tüfek ve tabanca ile havaya dakikalarca ateş açıldı. O anlar, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
    • 21.11.2022 - 10:41
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 10:46
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    Adana'da, düğünde tabanca ve tüfekle havaya ateş açtılar

    Adana’nın Yüreğir ilçesi Şeyhmurat Mahallesi’nde dün gece saatlerinde, bir çiftlik evinde düzenlenen düğün töreninde silahlar patladı.

    Sokak düğünlerinde onlarca kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasına aldırış etmeyen bazı kişiler, düzenlenen düğünde havaya tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş açarak eğlendi.

    Dakikalarca havaya ateş ettiler

    DHA’nın haberine göre; çocukların da bulunduğu düğünde tehlikeye aldırış etmeyen kişiler, dakikalarca havaya ateş etti. O anlar, ateş eden kişilerin arkadaşları tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

    Adana'da, düğünde tabanca ve tüfekle havaya ateş açtılar VİDEO

    Görüntüleri sosyal medyadan paylaştılar

    Görüntüler sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. Olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

    Adana da, düğünde tabanca ve tüfekle havaya ateş açtılar #1

    Adana da, düğünde tabanca ve tüfekle havaya ateş açtılar #2

    Adana da, düğünde tabanca ve tüfekle havaya ateş açtılar #3

    Adana da, düğünde tabanca ve tüfekle havaya ateş açtılar #4

    Adana da, düğünde tabanca ve tüfekle havaya ateş açtılar #5


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