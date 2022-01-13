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    Adana'da dur ihtarına uymadı, 8 kilometre kaçabildi: 2 gözaltı

    Mahalle bekçilerinin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobil sürücüsü, polisin 8 kilometrelik takibi sonucu yakalandı. Otomobilde motor parçaları bulunurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 13.01.2022 - 08:48
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 08:52
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    Adana'da dur ihtarına uymadı, 8 kilometre kaçabildi: 2 gözaltı

    Saat 03.00 sıralarında Adana’nın Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi'nde devriye gezen mahalle bekçileri, dörtlü flaşörleri açık halde hızlı bir şekilde ilerleyen 34 AR 7612 plakalı otomobili durdurmak istedi.

    Otomobil sürücüsünün 'dur' ihtarına uymaması üzerine mahalle bekçileri durumu telsiz anonsuyla bildirdi.

    Çatalan Caddesi'nden Kozan Bulvarı'na çıkan otomobil sürücüsü, kendisini takibe alan polis ekiplerinin ihtarlarına uymayıp kaçmayı sürdürdü.

    8 KİLOMETRE KAÇTILAR

    Yaklaşık 8 kilometre süren takibin ardından otomobil sürücüsü, merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda yolu kapatan polis ekiplerince yakalandı.

    Otomobilden indirilerek kelepçelenen sürücüsü ve arkadaşı, gözaltına alındı.

    Adana'da dur ihtarına uymadı, 8 kilometre kaçabildi: 2 gözaltı VİDEO

    MOTOR PARÇALARI BULUNDU

    Otomobilde yapılan aramada ise bagaj ve arka koltukta araç motoru parçaları bulundu.

    Motor parçaların çalıntı olma ihtimali üzerinde duran polis, 2 şüpheliyi ve otomobili detaylı incelemek üzere Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürdü.

    Adana da dur ihtarına uymadı, 8 kilometre kaçabildi: 2 gözaltı #1

    Adana da dur ihtarına uymadı, 8 kilometre kaçabildi: 2 gözaltı #2

    Adana da dur ihtarına uymadı, 8 kilometre kaçabildi: 2 gözaltı #3

    Adana da dur ihtarına uymadı, 8 kilometre kaçabildi: 2 gözaltı #4


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