Adana'da dur ihtarına uymayan araçtan çalıntı dana çıktı Feke ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan araçta çalıntı dana bulundu.

İHA

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Yeşil Düşmüş Mahallesi polis uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü aracıyla kaçmaya başladı, ekipler kaçan aracı takibe aldı. Yaşanan kovalamacada sürücü ve araçta bulunan iki kişi aracı terk ederek ormanlık alanda izlerini kaybettirmeye çalıştı.

ORMANLIK ALANDA YAKALANDILAR, ARAÇTA ÇALINTI DANA BULUNDU

Polisin sıkı takibi sonucu; Ö.B. (43), F.B. (25) ve H.Y. (19) ormanlık alanda yakalanarak gözetim altına alındı. Terk edilen araçta yapılan aramada ise canlı bir dana bulundu. Yapılan araştırmada dananın küpesinin çıkartıldığı ve çalıntı olduğu anlaşıldı. Şüphelilerin sorgulaması sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)