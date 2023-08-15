Adana'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü polisi peşine taktı: 70 kilometre sonunda yakalandılar Uygulama noktasından kaçan şüpheli sürücü, araçtaki 4 arkadaşıyla birlikte izini kaybettirmek için büyük mücadele verdi. Polis aracına cisim de fırlatan şüpheliler, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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DHA

Yurt genelinde asayişi sağlamak adına uygulamalar devam ediyor.

Özellikle akşam saatlerinde kentlerin belli noktalarında denetimler yapılıyor.

Bir uygulama da Adana'da gerçekleştirildi.

Seyhan ilçesinde asayiş denetiminde bulunan devriye ekibi, durumundan şüphelendiği otomobili durdurmak istedi.

Polis aracına cisim fırlattılar

Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçtı. Otoyolda kendisini takip eden polis aracına sert cisimler attığı öne sürülen otomobildekiler, tüm uyarılara rağmen kaçmaya devam etti.

Şüphelilerin attığı cisim sonucu takibi sürdüren polis aracının ön camı hasar aldı.

70 kilometre boyunca kaçtılar

İzini kaybettirmeyi deneyen şüpheli, ters yöne girdiği sırada, aracın kontrolünü kaybederek refüje çarptı.

Araçtan inip, yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü ve yanındaki 4 arkadaşı, 70 kilometrelik takip sonucu polis tarafından yakalandı.

Gözaltına alındılar

Otomobilde arama yapan polisler, herhangi bir suç unsuruna rastlamazken, isminin Mehmet Emin Ç. olduğu öğrenilen sürücüsünün ehliyetinin olmadığını tespit etti.

5 şüpheli, polis aracına sert cisim atarak devlet malına zarar vermekten gözaltına alındı.

Öte yandan sürücü hakkında ehliyetsiz araç kullanmak, ters şerit ihlali, drift, trafiği tehlikeye atmak, kırmızı ışıkta geçmek gibi suçlardan ceza uygulanacağı öğrenildi.