Euro
15.40
0.24%
Dolar
13.58
-0.06%
Altın
817.05
-0.11%
Borsa
2015
0.66%
Bitcoin
597.226
3.24%
BTXN Coin
37.84
0.21%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 4 C

    Adana’da, durakta taciz iddiası ortalığı karıştırdı

    Otobüs durağında kendisini taciz ettiğini iddia ettiği adama saldıran kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.
    • İHA
    • 15.02.2022 - 11:02
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 11:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana’da, durakta taciz iddiası ortalığı karıştırdı

    Adana’nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Dr. Mithat Özhan Bulvarı üzerindeki bir otobüs durağında bir kadın, kendisine tacizde bulunduğunu söylediği şahsa tekme atıp saldırmaya başladı.

    Kadını çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalışırken, diğer yandan adam bölgeden uzaklaştırılmaya çalışıldı.

    POLİS MEMURU OLAYA MÜDAHALE ETTİ

    Bu sırada mesaisi bitip eve gitmek için durağa gelen bir polis memuru da olaya müdahale etti. Polis memuru, adamı kaçmaması için durakta tuttu.

    GÖZALTINA ALINDI

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı gözaltına aldı.

    Yaşanan anlar, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

    Adana’da, durakta taciz iddiası ortalığı karıştırdı VİDEO

    Adana’da, durakta taciz iddiası ortalığı karıştırdı #1

    Adana’da, durakta taciz iddiası ortalığı karıştırdı #2

    Adana’da, durakta taciz iddiası ortalığı karıştırdı #3

    Adana’da, durakta taciz iddiası ortalığı karıştırdı #4

    Adana’da, durakta taciz iddiası ortalığı karıştırdı #5

    Adana’da, durakta taciz iddiası ortalığı karıştırdı #6


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Şubat 2022 İSKİ arıza sorgulama
    Yaşam

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Şubat 2022 İSKİ arıza sorgulama

    Ünlülerin Sevgililer Günü paylaşımları
    Magazin

    Ünlülerin Sevgililer Günü paylaşımları

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin
    Btcrobo

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin

    Görüş Bildir