Otobüs durağında kendisini taciz ettiğini iddia ettiği adama saldıran kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Dr. Mithat Özhan Bulvarı üzerindeki bir otobüs durağında bir kadın, kendisine tacizde bulunduğunu söylediği şahsa tekme atıp saldırmaya başladı.

Kadını çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalışırken, diğer yandan adam bölgeden uzaklaştırılmaya çalışıldı.

POLİS MEMURU OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Bu sırada mesaisi bitip eve gitmek için durağa gelen bir polis memuru da olaya müdahale etti. Polis memuru, adamı kaçmaması için durakta tuttu.

GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı gözaltına aldı.

Yaşanan anlar, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Adana’da, durakta taciz iddiası ortalığı karıştırdı VİDEO

