Adana'da duraktaki 2 kişinin ölümüne sebep oldu! Uyuştrucu etkisinde olduğu belirlendi Dolmuşla otobüs durağına çarpan ve 2 kişinin ölümüne, 5 kişinin yaralanmasına neden olan şoförün kaza anında uyuşturucu etkisinde olduğu tespit edildi.

DHA

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 6 Nisan saat 08.00 sıralarında dehşet anları yaşandı.

Kiremithane hattında çalışan Yusuf K.'nin kullandığı 01 M 0382 plakalı dolmuş, kontrolden çıkarak çok sayıda kişinin beklediği otobüs durağına daldı.

Kazada durakta bekleyen 71 yaşındaki Halil Çiftçi ile 70 yaşındaki eşi Fadime Çiftçi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralanırken, dolmuş şoförü ise kaçtı.

Kısa süre sonra gözaltına alınan Yusuf K. tutuklandı.

Yusuf K. hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame, Adana 8'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Test sonuçları çıktı

İddianamede, Yusuf K.'nin caddede giderken direksiyon hakimiyetini kaybettiği, kontrolden çıkan dolmuşun durakta bekleyenlere çarptığı belirtildi.

Kaza günü Yusuf K.'nin uyuşturucu etkisinde olduğunun polis ekiplerince tespit edildiği ve ardından kan-idrar testi yapıldığı bilgisine yer verilen iddianamede, "Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesince sanıktan alınan kan örneğinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden amfetamin, metamfetamin, sentetik uyuşturucu, idrar örneğinde ise esrar etken maddesi bulunduğu tespit edilmiştir" denildi.

Bilirkişi raporu belirlendi

Kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede şunlar kaydedildi:

Sanığın, Karayolları Trafik Kanunu'na göre 'sürücüler trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmemek zorundadır' ile 'uyuşturucu ve keyif verici maddeleri almış olanlar ile güvenli sürüş yeteneğini kaybetmiş kişilerin araç kullanması yasaktır' kurallarını ihlal ettiği, uyuşturucunun etkisi altında araç kullanıp şerit değiştirirken direksiyonu toplayamadan ve fren tertibatına başvuramadan geliş hızıyla kaldırıma çıkıp durağa ve duraktaki yayalara şiddetli şekilde çarpmasıyla trafik güvenliğini tehlikeye sokarak bilinçli taksirle sebebiyet verdiği değerlendirilen kazada asli ve tam kusurlu olduğu kanaati ağırlık kazanmıştır.

Yargı süreci başlayacak

İfadesinde suçlamaları reddeden ve kaza günü uyuşturucu etkisinde olmadığını iddia eden Yusuf K.'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.