Petrol
111.92
0.63%
Euro
16.15
0.20%
Dolar
15.48
0.05%
Altın
921.68
0.00%
Borsa
2419
1.18%
Bitcoin
492.131
2.95%
BTXN Coin
13.40
-1.03%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Adana'da düştüğü kanalda hareketsiz bulunan Muhammet hayatını kaybetti

    Sulama kanalındaki tahta parçasını almak isterken suya düşüp akıntıya kapılan, mahalleli tarafından hareketsiz bulunan 7 yaşındaki Muhammet Söğüt, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
    • 16.05.2022 - 02:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da düştüğü kanalda hareketsiz bulunan Muhammet hayatını kaybetti

    Saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi’nde arkadaşı Mert Yavuz ile oynarken Devlet Su İşleri’ne ait sulama kanalındaki tahta parçasını almak isteyen Muhammet Söğüt, dengesini kaybedip suya düştü. Bir süre suda batıp çıkan Muhammet sürüklenerek gözden kayboldu. Arkadaşı Mert’in çığlıklarını duyan mahalleli, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    Su kanalında hareketsiz yatarken bulundu

    DHA'nın haberine göre; arama çalışması başlatan ekiplere, mahalleli de destek verdi. Çalışmalar sırasında Muhammet’in annesi Leyla Söğüt gözyaşlarına boğuldu. Bir süre sonra küçük Muhammet, mahalleli tarafından kanalda hareketsiz bulundu. Sudan çıkarılan Muhammet Söğüt, ilk müdahalesinin ardından Meydan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Arkadaşı Muhammet ile kanal kenarında oynadıklarını söyleyen Mert Yavuz, “Kanalın kenarındaki sopayı alacaktı. Ayağı kayıp, suya düştü” dedi.

    Adana da düştüğü kanalda hareketsiz bulunan Muhammet hayatını kaybetti #1

     

    Hastanede kurtarılamadı

    Adana’da sulama kanalındaki tahta parçasını almak isterken suya düşüp akıntıya kapılan, mahalleli tarafından hareketsiz bulunan 7 yaşındaki Muhammet Söğüt, tedaviye alındığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

     

    Adana da düştüğü kanalda hareketsiz bulunan Muhammet hayatını kaybetti #2

    Adana da düştüğü kanalda hareketsiz bulunan Muhammet hayatını kaybetti #3

    Adana da düştüğü kanalda hareketsiz bulunan Muhammet hayatını kaybetti #4

    Adana da düştüğü kanalda hareketsiz bulunan Muhammet hayatını kaybetti #5

    Adana da düştüğü kanalda hareketsiz bulunan Muhammet hayatını kaybetti #6

    Adana da düştüğü kanalda hareketsiz bulunan Muhammet hayatını kaybetti #7

    Adana da düştüğü kanalda hareketsiz bulunan Muhammet hayatını kaybetti #8


    İlginizi Çekebilir

    Bulduğu sıradışı yöntem ile koin milyoneri oldu!
    Milyoner Olan Türkler

    Bulduğu sıradışı yöntem ile koin milyoneri oldu!

    New York’ta bir markete silahlı saldırı: 9 yaralı
    Dünya

    New York’ta bir markete silahlı saldırı: 9 yaralı

    Cesur kıyafetlerle dikkati çeken Gülşen makyajsız görüntülendi
    Magazin

    Cesur kıyafetlerle dikkati çeken Gülşen makyajsız görüntülendi

    Görüş Bildir