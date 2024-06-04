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Adana'da duvarı delerek markete giren hırsız suçunu inkar etti

Adana'da duvarı delerek markete giren hırsız suçunu inkar etti Duvarını delip girdiği marketten 60 bin TL değerinde ürün ve para çalan hırsız çıkarıldığı mahkemede, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerdeki şahsın kendisi olmadığını iddia etti.