Adana’da Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde Mustafa G. (56), Zekiye Ergin'e (25) ait markete girerek hırsızlık yapmak istedi.
İş yerinin duvarını balyoz ile delen şüpheli içeri girdi. Marketten 200 paket sigara, gıda ürünleri ve bir miktar nakit para alan hırsız, aynı zamanda rahat tavırlarla dolaptan meyve suyu da alıp içti.
Evinde yakalandı
Mustafa G., daha sonra deldiği duvardan geri çıkıp gitti. Marketin içerisindeki hırsızlık anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekipler güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin izini sürdü. Kimliği tespit edilen Mustafa G., Gülbahçesi Mahallesi’nde ikametinde yakalandı.
"Görüntülerdeki ben değilim"
İş yerini 60 bin TL zarara uğratan şüphelinin ifadesinde, "Ben değilim, hırsızlık yapmadım." dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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