Adana'da eğleneceğiz dedikleri genci gasbedip bagaja koydular

Eğlenmek için çağırdıkları genci alkol aldıktan sonra darbedip parasını gasbettikten sonra bagaja koyan grup polis ekipleri tarafından yakalandı.

Adana'nın Karatay ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

19 yaşındaki, Ali A. babasının arkadaşı 49 yaşındaki Selahattin K.’yi telefonla arayıp, "Güzel kız arkadaşlarımız var. Hep birlikte dışarı çıkıp, bir şeyler içelim" dedi.

Selahattin K., otomobiliyle Ali A., 19 yaşındaki arkadaşı Tayfun B. ile yanlarındaki 2 kızı alarak deniz kenarına gitti.

Yakınlaştılar dayak yedi

Bir süre içki içen Selahattin K. ile 15 yaşındaki kızlardan E.C. yakınlaştı.

Bunun üzerine iki şüpheli, Selahattin K.’yi darbetmeye başladı.

Hesabından para alıp bağaja koydular

Şüpheliler, zorla cep telefonu aldıkları Selahattin K.’nin banka hesabından, kendi hesaplarına 10 bin TL aktardı.

Şüpheliler, kaçmaya başlayan Selahattin K.’yi yakalayıp, zorla otomobilin bagajına kilitledikten sonra araçla bölgeden ayrıldı.

Ekipler aracı durdurdu

Merkez Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi’nde devriye görevindeki motorize yunus ekipleri, şüphelilerin kullandığı otomobili durdurdu.

Otomobilde arama yapan ekipler, bagajı açtıklarında Selahattin K. ile karşılaştı. Selahattin K.’nin darbedildiğini gören ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

"Beni dövüp, hesabımdan para aldılar"

İfadesine başvurulan Selahattin K., "Telefonla arayıp, içki içmek istediklerini söylediler. Buluştuktan bir süre sonra da beni dövüp, hesabımdan para aldılar." dediği öğrenildi.

"Bagajda gitmek istediğini söyledi"

Gasp Büro Amirliği’ne götürülen şüphelilerden Ali A. ise ifadesinde ise "Bir süre içtikten sonra dönmeye karar verdik. Selahattin koltuğa oturmayacağını, bagajda gitmek istediğini söyledi. Biz de bindirip, yola çıktık." dedi.

2 şüpheli tutuklandı

İHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemleri tamamlanan Ali A. ile Tayfun B., 'yağma', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından sevk edildiği adliyede tutuklandı, E.C. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.