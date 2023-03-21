Adana'da egzoz cezası! 21 araç trafikten men edildi Kentte gürültülü egzoz kullandığı belirlenen 21 araç trafikten men edilip, sürücülerine 4 bin 64'er lira ceza uygulandı.

Adana'da gece saatlerinde sesler yükseldi.

Trafik ekipleri denetimleri sıkı tutuyor.

Kent içerisinde ve trafikte vatandaşlara zarar verecek şahıslara göz açtırılmıyor.

Uygulama başlatıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, gürültülü egzoz kullanıp çevreyi rahatsız eden sürücülerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Şehrin bulvarlarında 1 hafta önce uygulamaya başlanıldı.

21 araca ceza yazıldı

Uygulamada 1 haftada, 21 gürültülü egzoz kullanan aracı tespit eden polis, bu araçların sürücülerine 4 bin 64'er lira ceza uyguladı.

Polis, ayrıca 21 aracı trafikten men etti.