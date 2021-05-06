Adana'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı kadın öldü

Adana’da fırına ekmek almaya giden kadın, yoldan hızla gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çok sayıda suç kaydı bulunan ehliyetsiz sürücü, ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Uçak Mahallesi 43034 Sokak’ta meydana gelen olayda, 4 çocuk annesi 56 yaşındaki Hatice Gül, ekmek almaya gitti.

Evine dönmek için yolun karşısına geçmeye çalışan kadına yoldan hızla geçen otomobil çarptı.

Otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya uçarak yere çakılan kadın ağır yaralandı.

KADINI TIP MERKEZİNE BIRAKIP KAÇTI

Kazanın ardından otomobilden inen sürücü, Hatice Gül’ü alıp çevredeki özel bir tıp merkezine götürüp bıraktı, ardından da kaçtı.

Özel tıp merkezinden ambulansla hastaneye götürülen Hatice Gül, yoğun bakıma alınarak tedavi altına alındı.

Yoğun bakımda 4 gün yaşam mücadelesi veren kadın, kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından görüntüleri inceleyen polis ekipleri, otomobilin kiralık olduğunu ve Mazlum E.’nin kiraladığı bilgisine ulaştı.

Ekipler Mazlum E.’yi gözaltına aldı. Mazlum E. ise ifadesinde otomobili kazadan önce arkadaşı 27 yaşındaki Orhan Ö.’ye verdiğini, kaza ile ilgili bir bağlantısının olmadığını iddia etti. Bunun üzerine ekipler Orhan Ö.’yü de gözaltına alıp polis merkezine götürdü.

ÖNCE SERBEST KALDI, SONRA EV HAPSİ VERİLDİ

Orhan Ö. ifadesinde annesinin rahatsızlandığını, onun yanına gitmek için hız yaptığını ve dalgın olduğu bir anda kazanın gerçekleştiğini söyledi. Ayrıca Orhan Ö., kazanın ardından Hatice Gül’ü otomobille özel bir tıp merkezine götürüp bıraktığını, annesinin yanına gitmek için de teslim olmadığını söyledi.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Orhan Ö., 25 Nisan’da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yoğun bakımdaki Hatice Gül’ün ölümünden sonra Adana Cumhuriyet Savcılığının talebiyle Orhan Ö. tekrar gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen genç adam, çıkartıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı.

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CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKTIĞI BELİRLENDİ

Ehliyetsiz ölümlü kazaya karışan Orhan Ö.’nün nitelikli hırsızlık, mala zarar verme, terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapma, silahla ateş açma, tehlikeli maddeyi izinsiz bulundurma, konut dokunulmazlığını ihlal, iş yeri dokunulmazlığını ihlalden çok sayıda suç kaydı olduğu, daha önce cezaevinde yattığı ve yeni çıktığı öğrenildi.

AİLE CEZAYI AZ BULDU

Verilen ev hapsi cezasını aile yetersiz bularak avukatları aracılığıyla üst mahkemeye başvurdu.

Ailenin avukatı Gökhan Er, olay günü sokağa çıkma yasağının olduğunu, kazadan 1 gün sonra polislerin şüpheliyi karakola çağırmasıyla sürecin başladığını söyledi.

Er, “Hatice Gül’ün hastanede ölmesi üzerine cumhuriyet savcısı, şüphelinin tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevkini yaptı. Çok ilginçtir ki şüphelinin tutuklanmasını beklerken ev hapsi cezası verildi. Ceza hakimliğinin kararına bakıldığı zaman her ne kadar adli kontrol tedbiri olsa da, tam kapanmanın olduğu bir dönemde şüpheli hakkında verilen bu karar tabiri caizse ödül niteliğinde olmuştur.” diye konuştu.

"ALLAH RIZASI İÇİN GEREKEN YAPILSIN"

Eşinin can çekiştiğini, acı çekerek öldüğünü belirten Mahmut Gül ise gözyaşları içerisinde şunları söyledi: “En büyük cezayı alsın. Adalet istiyorum. Sürücüyü Allah’a havale ediyorum. Onu içeriye atsınlar. Benim canım yanıyor. Allah rızası için gereken yapılsın.”