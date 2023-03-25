Adana'da ekmek satma kavgası cinayetle bitti Adana'nın Seyhan ilçesinde ekmek satma nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi de yaralandı.

İHA

Adana'da ekmek satma nedeniyle çıkan silahlı kavgada cinayetle sonuçlandı.

Saat 19.00 sıralarında Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Obalar Caddesi'nde meydana gelen olayda Mehmet T., mahallede seyyar olarak ekmek sattığı gerekçesiyle market sahibi Zübeyir A. (44) ile tartıştı.

Kayınbiraderini alıp yeniden gitti

Akşam saatlerinde Mehmet T., kayınbiraderi Mahmut Taş'ı (29) da yanına alıp Zübeyir A.'nın iş yerine gitti.

Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirine tabancalarla ateş açması sonucu Mahmut Taş ve Zübeyir A. yaralandı.

Hastanede can verdi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı, durumu ağır olan Mahmut Taş doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bacağından yaralanan Zübeyir A.'nın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Mehmet T.'yi gözaltına alan polis, olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.