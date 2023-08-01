Adana’da elektriği kestiği için kendisine sinirlenen kuzenini öldürdü Gece havaya tüfekle ateş ederek elektrik telinin kopmasına ve akımın gitmesine neden olan kişi, bu duruma sinirlenen kuzenini de tabancayla öldürdü.

İHA ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ İnanılması güç olay, Adana’da yaşandı… 26 Temmuz günü saat 23.00 sıralarıydı. Seyhan’ın Fatih Mahallesi’nde sokağa çıkan 27 yaşındaki Abdullah Başbudak, pompalı tüfekle rastgele defalarca ateş açtı. "Neden silah sıkıyorsun?" Silahtan çıkan saçmalar, elektrik direğine isabet edince elektrikler kesildi. Bunun üzerine Başbudak’ın üst katında oturan kuzeni Rafet Deveci (28) pencereye çıkıp, “Neden silah sıkıyorsun? Elektrikler kesildi” diyerek tepki gösterdi. Başbudak’ın küfretmesiyle başlayan tartışma, Deveci’nin sokağa çıkmasıyla kavgaya dönüştü. Kuzenini vurup, kaçtı Arbede sırasında Başbudak, elindeki tüfeği bırakıp, tabancayla Deveci’ye 5 el ateş etti. Göğüs ve omzuna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Deveci, kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Hastanede can verdi Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Deveci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede yaptığı araştırmada şüpheli Başbudak’ı, Mücahitler Caddesi’nde motosikletle gezerken yakaladı. "İri yarı olduğu için dövemezdim" Emniyete götürülen Başbudak, ifadesinde, “Rastgele ateş ediyordum, yanlışlıkla elektrik direğine denk geldi. Küfürler ederek tepki gösterip, aşağı indi. İri yarı olduğu için dövemezdim. Ben de silahla ateş ettim.” dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Başbudak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.