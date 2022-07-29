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    Adana’da, elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaşamını yitirdi

    Çalıştığı inşaatta çatıda kalıp sökerken elektrik akımına kapılan 3 çocuk babası Abdulkadir Hamşo, yaşamını yitirdi.
    • 29.07.2022 - 12:04
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 12:28
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    Adana’da, elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaşamını yitirdi

    Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'ndeki bir inşaatta, 3 çocuk babası 29 yaşındaki Abdulkadir Hamşo, çatıda kalıp söktüğü sırada elektrik akımına kapıldı.

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde, Hamşo’nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Soruşturma başlatıldı

    DHA’nın haberine göre; inşaata gelen Hamşo'nun yakınları gözyaşlarına boğuldu. Otopsi işlemlerinin ardından Hamşo'nun cenazesi, Küçükoba Mezarlığı'na defnedildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Adana’da, elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaşamını yitirdi VİDEO

    Adana’da, elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaşamını yitirdi #1

    Adana’da, elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaşamını yitirdi #2

    Adana’da, elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaşamını yitirdi #3


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