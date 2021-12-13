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    Adana’da elektrik ile oyun, ölüm getirdi

    Parkta uyuşturucu kullanan L.K. isimli arkadaşına 'elektrik telini elle ile tuttuğunda elektrik çarpmaz’ iddiasında bulunan Hasan Z., çıktığı elektrik direğinde akıma kaplınca hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 13.12.2021 - 08:40
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    Adana’da elektrik ile oyun, ölüm getirdi

    Adana’da, Seyhan ilçesi Küçükdikili Kavaklı Mahallesi'nde 17 yaşındaki Hasan Z., saat 02.30 sıralarında L.K. (20) ile mahalledeki parka geldi.

    Hasan Z., parkta uyuşturucu madde kullanan arkadaşı L.K. ile bir süre sohbet etti.

    “ELEKTRİK TELİNİ ET EL İLE TUTUNCA ÇARPMAZ"

    Daha sonra parkın bulunduğu sokaktaki elektrik direğine yönelen Hasan Z., iddiaya göre L.K.'ya "10 metre yukarıda elektrik telini et el ile tutunca elektrik çarpmaz." deyip, yaklaşık 8 metrelik elektrik direğine tırmandı.

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    AKIMA KAPILDI, YERE DÜŞTÜ

    Direkten elektrik teline uzanan Hasan Z., akıma kapılarak yere düştü. L.K.'nın haber vermesi üzerine olay yerine Hüseyin Z.'nin babası, şahsi otomobiliyle oğlunu Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü.

    KURTARILAMADI

    Akıma kapılma sonucu vücudunda ağır derece yanıklar oluşan Hasan Z., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. L.K.'yı ifadesini almak için karakola götüren polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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