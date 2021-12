Seyhan ilçesinde emniyet kemeri takmayanlara yönelik denetimler yapan ekipler, ceza kesmek yerine vatandaşları takla atan simülasyon aracına bindirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Atatürk Caddesi’nde emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, emniyet kemeri takmayan vatandaşları ceza kesmek yerine, kaza anında takla atan otomobilde neler olduğunu yaşatan simülasyon aracı götürdü.

Araca binen vatandaşlar, kaza sırasında kemer takılı olduğunda ve olmadığında neler yaşandığı gördü.

“BUNDAN SONRA EMNİYET KEMERSİZ ASLA”

Simülasyon aracından indikten sonra gazetecilere konuşan Gülay Tapanyiğit, şu sözleri kaydetti:

“Çok büyük bir korku hissettim. Sakın ama sakın emniyet kemersiz bir yere gitmeyin. Pişman oldum emniyet kemeri takmadığıma. Bundan sonra emniyet kemersiz asla. Bir hareketinize bakar.”

Adana’da, emniyet kemeri takmayanlar simülasyon aracına bindirildi VİDEO



“BİR AN GERÇEKTEN HER ŞEY BİTTİ SANDIM”

Simülasyona katılan Necla Başkan isimli vatandaş ise hayatının biran film şeridi gibi gözünün önünden akıp gittiğini belirterek, “Bir an gerçekten her şey bitti sandım. Film şeridi gibiydi her şey. Biran hayat bitti sandım. Oysa hayat bir harekete bakıyor. Yaşamak, bunu fark etmek için illa böyle bir şey yaşamamız mı lazım? Sanırım artık her bindiğim an 300 metrelik bir yola gitsem bile takacağım.” dedi.

“AMACIMIZ ASLA CEZA YAZMAK DEĞİL”

Trafik Denetleme Şube Müdürü Aydın Şahin, “Vatandaşlarımıza emniyet kemerinin önemini anlatan bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuyoruz. Bütün vatandaşlarımızdan emniyet kemerlerini takmalarını, daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Bizim amacımız asla ceza yazmak değil. Emniyet kemerinin koruyuculuğunu anlatmak adına bilgilendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.