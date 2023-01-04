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    Adana'da engelli adama çarpan alkollü sürücü tutuklandı

    Gece saatlerinde seyir halinde ilerleyen genç sürücü, yolda yürüyen engelli vatandaşa çarparak kaçtı. Kısa sürede yakalanan şahsın 158 promil alkollü olduğu belirlendi.
    • 04.01.2023 - 14:22
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    Adana'da engelli adama çarpan alkollü sürücü tutuklandı

    Alkollü sürücüler dehşet saçmaya devam ediyor.

    Bu kez görüntülerin adresi Adana.

    Kozan ilçesinde gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

    Engelli vatandaşa çarpıp kaçtı

    Kimsesi olmadığı bilinen ve konuşma engeli olan 46 yaşındaki İbrahim Tufan'a, yolda yürüdüğü sırada Mahmut Can Doğan’ın kontrolündeki araç çarptı.

    Tufan, kazada ağır yaralanırken sürücü ise olay yerinden hızla kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

    Adana da engelli adama çarpan alkollü sürücü tutuklandı #1

    Adana'da engelli adama çarpan alkollü sürücü tutuklandı VİDEO

    Alkollü olduğu belirlendi

    Kafatasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırık tespit edilen yaralı hastanede tedavi altına alındı.

    Sürücü Doğan ise trafik ekipleri tarafından aracı ve plakası tespit edilerek yakalandı.

    Yapılan incelemelerde gözaltına alınan sürücünün 158 promil alkollü olduğu belirlendi.

    Adana da engelli adama çarpan alkollü sürücü tutuklandı #2

    Tutuklandı

    Kaza yerini terk ve alkollü araç kullanmaktan 5 bin 60 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

    İHA'nın aktarımına göre; Mahmut Can Doğan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

    Adana da engelli adama çarpan alkollü sürücü tutuklandı #3

    Adana da engelli adama çarpan alkollü sürücü tutuklandı #4


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