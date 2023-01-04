Gece saatlerinde seyir halinde ilerleyen genç sürücü, yolda yürüyen engelli vatandaşa çarparak kaçtı. Kısa sürede yakalanan şahsın 158 promil alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü sürücüler dehşet saçmaya devam ediyor.

Bu kez görüntülerin adresi Adana.

Kozan ilçesinde gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

Engelli vatandaşa çarpıp kaçtı

Kimsesi olmadığı bilinen ve konuşma engeli olan 46 yaşındaki İbrahim Tufan'a, yolda yürüdüğü sırada Mahmut Can Doğan’ın kontrolündeki araç çarptı.

Tufan, kazada ağır yaralanırken sürücü ise olay yerinden hızla kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Adana'da engelli adama çarpan alkollü sürücü tutuklandı VİDEO



Alkollü olduğu belirlendi

Kafatasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırık tespit edilen yaralı hastanede tedavi altına alındı.

Sürücü Doğan ise trafik ekipleri tarafından aracı ve plakası tespit edilerek yakalandı.

Yapılan incelemelerde gözaltına alınan sürücünün 158 promil alkollü olduğu belirlendi.

Tutuklandı

Kaza yerini terk ve alkollü araç kullanmaktan 5 bin 60 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

İHA'nın aktarımına göre; Mahmut Can Doğan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.