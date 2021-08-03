Bir bacağı olmayan engelli genç, bisikleti ile yolculuk yaparken seyir halindeki kamyona tutundu. Gencin, kamyonla tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Adana'da, akan trafik ortasında bisikleti ile yolculuk yapan engelli bir genç dikkat çekti.

Bir bacağı olmayan genç bisikleti ile bir süre gittikten sonra seyir halindeki bir kamyona tutundu.

Kamyona tutunarak yolculuğuna devam eden genç, kazaya davetiye çıkardı.

HEM KENDİNİ HEM DİĞER SÜRÜCÜLERİ TEHLİKEYE ATTI

Gencin hem kendini hem diğer sürücüleri tehlikeye attığı o anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Engelli genç, asıldığı kamyonla birlikte trafikte gözden kayboldu.

Adana’da engelli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada VİDEO

