Adana'da eniştesinin katlettiği ailesinden kalan hatıraları çalındı: Eşyalarını geri istedi 5 yıl önce eniştesi tarafından öldürülen kardeşlerinin hatıralarını taşıdığı çantayı çaldıran acılı kadın, yetkililere çantasının bulunması için seslenirken "Ailemi bir gecede kaybettim, hatıralarını geri istiyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

Adana'da ailesini kaybeden acılı kadının hikayesi yürek sızlattı...

Kentte plastik malzeme üreticisi olarak çalışan Mehmet Öneker, 7 Nisan 2019’da boşanma aşamasında olduğu eşi Ayla Öneker’e (39) konuşmak istediğini söyledi.

Eşini, baldızını ve kayınbiraderini öldürdü

Bu bahaneyle kayınvalidesi Hacer İrketi'nin evine gelen Öneker, yanında getirdiği 2 tabancayı çıkararak önce 3 çocuğunun annesi Ayla Ökener’e ardından evde bulunan kayınbiraderi İzzet Bahri (45), baldızı Reyhan (51) ve kayınvalidesi Hacer İrketi’ye kurşun yağdırdı.

Ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

Ayla Ökener, İzzet Bahri ve Reyhan İrketi kardeşler hayatını kaybederken, kayınvalide Hacer İrketi ise yaralı kurtuldu.

Olaydan 10 gün sonra yakalanıp tutuklanan Ökener, yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kardeşlerinin hatıralarıyla dolu çantası çalındı

Olay günü evde olmadığı için kurtulan Hamide İrketi ise o günden itibaren ölen kardeşlerinden kalan tespih, altın kolye, bileklik ve yüzüğü çantasında taşımaya başladı.

İrketi, 30 Mart’ta yerel seçimlerde oyunu kullandıktan sonra kuzeniyle bir restorana yemeğe gitti.

İkili otomobili restoran önüne park edip inerken, iddiaya göre İrketi’nin arka koltuğa bıraktığı çantası, henüz kapıları kilitlemeye fırsatı olmadan otomobille yaklaşan kişi tarafından çalındı.

Polis ekipleri çalışma başlattı

Şüpheli çantayı alıp, geldiği otomobille kaçtı. İrketi, durumu polise bildirdi. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, henüz bir sonuç alamadı.

"Ailemi bir gecede kaybettim, hatıralarını geri istiyorum"

Yaşadığı üzüntüyü anlatan Hamide İrketi, “Her şey bir anda oldu. Lüks bir aracın içerisinden birinin baktığını fark ettim ama anlamadım. Sonra arka kapı açıldı ve çanta gitti. Şahsın eşkalini ve plakayı gördüm. Polise bildirdim. Ama hala bir sonuç çıkmadı. Olayın üzerinden 1,5 ay geçmesine rağmen kimse yakalanmadı. Ben maddi zararı değil, manevi kaybımı düşünüyorum. Emniyet güçlerinden tek isteğim, ölmüş kardeşlerimin hatıralarını bulup bana geri getirsinler. Bu kişinin en ağır cezayı almasını istiyorum. Ama o şu an elini kolunu sallayarak sokaklarda dolaşıyor. Olaydan 3 sene sonra annem de öldü. Ben zaten yaralı bir insanım. Ailemi bir gece de kaybettim. Hatırlarını geri istiyorum.” diye konuştu

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)