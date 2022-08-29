Adana'da eşi geri dönmeyen şahıs evi yaktı

Seyhan ilçesinde dini nikahlı eşi tarafından uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle terk edilen şahıs, balkonda bulunan kanepeyi ateşe verdi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde dini nikahla birlikte yaşayan 2,5 aylık hamile Dilan U. ile Ömer S.(20), uyuşturucu nedeniyle tartışma yaşadı.

Uyuşturucu bağımlısı Ömer S.'den psikolojik şiddet gördüğünü belirten Dilan U., ayrılık kararı aldı.

Genç kadın, kararı sonrasında 5 gün önce ailesinin evine döndü.

"Eve dön yoksa evi yakacağım"

Bugün öğle saatlerinde cep telefonuyla Dilan U.’yu arayan Ömer S., “Eve dön, yoksa evi yakacağım.” dedi.

Kanepeyi yaktı

Dilan U. bir daha geri dönmeyeceğini söyleyince Ömer S., balkondaki kanepeyi ateşe verdi.

Alevler kısa sürede daireyi sararken, apartmandakiler de panikle evlerini terk etti. Komşuların ihbarıyla adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.

Bu sırada bir vatandaş da balkondaki şebeke demirlerinden tırmanarak, 2’nci kattaki dairede birinin olup olmadığını kontrol etti.

Eşyalar kül oldu

Dairedeki eşyalar tamamen kullanılamaz hale geldi. İtfaiyenin soğutma çalışması yaptığı sırada apartmandan çıkan Ömer S., kaçarak izini kaybettirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Ömer S.’yi yakalamak için çalışma başlattı.