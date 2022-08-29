Petrol
99.46
0.45%
Euro
18.2103
0.62%
Dolar
18.1861
0.12%
Altın
1.009
-0.59%
Borsa
3145
-0.04%
Bitcoin
365.833
-0.72%
BTXN Coin
4.20
-6.04%
Bitexen
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    Adana'da eşi geri dönmeyen şahıs evi yaktı

    Seyhan ilçesinde dini nikahlı eşi tarafından uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle terk edilen şahıs, balkonda bulunan kanepeyi ateşe verdi.
    • 29.08.2022 - 14:24
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 15:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da eşi geri dönmeyen şahıs evi yaktı

    Adana'nın Seyhan ilçesinde dini nikahla birlikte yaşayan 2,5 aylık hamile Dilan U. ile Ömer S.(20), uyuşturucu nedeniyle tartışma yaşadı.

    Uyuşturucu bağımlısı Ömer S.'den psikolojik şiddet gördüğünü belirten Dilan U., ayrılık kararı aldı.

    Genç kadın, kararı sonrasında 5 gün önce ailesinin evine döndü.

    "Eve dön yoksa evi yakacağım"

    Bugün öğle saatlerinde cep telefonuyla Dilan U.’yu arayan Ömer S., “Eve dön, yoksa evi yakacağım.” dedi.

    Adana da eşi geri dönmeyen şahıs evi yaktı #1

    Kanepeyi yaktı

    Dilan U. bir daha geri dönmeyeceğini söyleyince Ömer S., balkondaki kanepeyi ateşe verdi.

    Alevler kısa sürede daireyi sararken, apartmandakiler de panikle evlerini terk etti.  Komşuların ihbarıyla adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.

    Bu sırada bir vatandaş da balkondaki şebeke demirlerinden tırmanarak, 2’nci kattaki dairede birinin olup olmadığını kontrol etti.

    Eşyalar kül oldu

    Dairedeki eşyalar tamamen kullanılamaz hale geldi. İtfaiyenin soğutma çalışması yaptığı sırada apartmandan çıkan Ömer S., kaçarak izini kaybettirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Ömer S.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

    Adana da eşi geri dönmeyen şahıs evi yaktı #2

    Adana da eşi geri dönmeyen şahıs evi yaktı #3


    İlginizi Çekebilir

    Batman'da korkunç olay: Müzik dinleyen kızına baltayla saldırdı
    3. Sayfa

    Batman'da korkunç olay: Müzik dinleyen kızına baltayla saldırdı

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    CryptoTrader

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Galatasaraylı Dries Mertens'in eşinden Gülşen'e destek
    Gündem

    Galatasaraylı Dries Mertens'in eşinden Gülşen'e destek

    Görüş Bildir