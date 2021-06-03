Adana’da eşi tarafından 7 kere bıçaklanan kadın, boşanma mücadelesi veriyor

Önceki evliliğinden olan kızını koruyabilmek için boşanma kararı alan kadın, 7 yerinden bıçaklandı. Aile Mahkemesi'ne dava açan kadın, boşanamadı.

Adana’da ikamet eden ve yoğun bakım hemşiresi olan 1 çocuk annesi Dilek Güven (41), 8 yıl önce hayatını Hüseyin Güven (41) ile birleştirdi.

Bu evliliğin ardından 2 çocuk sahibi daha oldu.

Hüseyin Güven, geçen yıl Dilek Güven’in ilk eşinden olan 13 yaşındaki kızına yemeğe gelemedi diye bıçak çekip tehditler savurunca, kızını alan kadın babasının evine götürdü.

2 küçük çocuğu daha olduğu için yine evine dönmek zorunda kaldı.

ÇOCUKLARIN ÖNÜNDE BIÇAKLADI

Önceki evlilikten olan çocuk nedeni ile kavgalar artınca, kadın çocuğunu koruyabilmek için boşanma kararı aldı.

Kadının boşanmak istediğini söylemesi üzerine sinirlenen Hüseyin Güven, mutfaktan aldığı bıçakla karısını çocuklarının gözü önünde 7 kere bıçakladı.

“SEN TOPRAĞA BEN CEZAEVİNE”

Ardından, “Sen toprağa, ben cezaevine gireceğim. Sevdin mi Dilek?” dedi. Ardından eşini komşularının arabasıyla hastaneye götürdü.

Eşini hastaneye götürdüğü sırada ise, “Ben sana yapma demedim mi? Niye kendini bıçakladın.” ifadelerini kullandı.

Kadın hastanede 1 ay boyunca tedavi görürken, Hüseyin G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAVA İSTİNAFA TAŞINDI

Öldürmeye teşebbüs suçundan Adana 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Güven’e kasten yaralama suçundan 5 yıl 15 ay hapis cezası verildi.

Dilek Güven’in avukatı cezayı az buldu.

Hüseyin Güven’in avukatı ise cezayı çok buldu.

Davayı istinafa taşındı.

HAKİM ÇİFTİ BOŞAMADI

Dilek Güven ise dava sürerken Hüseyin Güven’den boşanmak için 7’nci Aile Mahkemesi’ne dava açtı.

Geçen 27 Mayıs tarihinde davanın ikinci celsesi görüldü ancak, hakim çifti boşamadı.

“YAŞAMA TUTUNDUM, GERÇEKLERİ SÖYLEYEBİLME İMKANIM OLDU”

Yaşadıklarını anlatan Dilek Güven, şu sözleri kaydetti:

"Bundan tam 1 yıl önce eşim tarafından 7 yerimden bıçaklandım. Kendi kendime yaptığımı, evimi terk ettiğimi söyledi. Mahkemede namusuma iftira attı, leke sürdü. Ağır yaralandığım olayda evlatlarım için yaşama tutundum. Gerçekleri söyleyebilme imkanım oldu. Kızımı babamın evine götürdüm ama 2 küçük çocuğum daha olduğu için evi terk edemedim. 3 hafta sonra da ondan ayrılacağımı söyleyince beni 7 yerimden bıçakladı.





“ADALET SAVAŞININ İÇERİSİNDEYİM”

6 gün yoğun bakımda 14 gün de serviste 2 tane göğüs tüpüyle yaşama tutunmaya çalıştım. Mahkemede ise beni gönüllü olarak bıçaklamaktan vazgeçtiği için, ben yerde kanlar içerisinde yatarken benim yalvarmam üzerine 112’yi arayıp beni hastaneye götürdüğü için 5 yıl ceza aldı.

Bunun 4 yılını yatar dediler. Bir insan canı bu kadar ucuz olmamalı. Adalet savaşının içerisindeyim. Bundan 1 hafta önce de ikinci boşanma davamız görüldü ve ben yapılanları hakime hanıma anlattım ama beni boşamadı.

“BENİ VE KIZIMI ÖLDÜRME PLANLARI YAPTIĞINI SÖYLEMİŞ"

Cezaevinde bile bizi tehdit ediyor. Orada bir mahkum arkadaşına beni ve kızımı öldürme planları yaptığını söylemiş. O kişi de ağır cezaya mektup yazıp uyardı. Onun yanı sıra evime ve iş yerime de mektup yazıp rahatsız ediyor. Zaten bu kadın öldürmelerini yapan kişiler saplantılılar. Türk milleti olarak biz savaşlarda dahi kadınlara vurmayan insanlardık ama gebe kadınlar öldürülüyor. Beni bıçakladığı bıçak yasak bıçaklardan sayılmamış.”