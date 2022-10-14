Adana'da eşi tarafından bıçaklanan kadın iki buçuk yıldır boşanamıyor

Hemşire Dilek Güven'in defalarca dayak yiyerek bıçaklandığı eşiyle olan boşanma davası 2,5 yıldır devam ediyor. Dilek Güven, "ölümün eşiğine gelmiş birçok kadının boşanma davası bitmemiş" dedi.

Kadına şiddet olayları dehşet saçıyor...

Adana’da yaşayan 41 yaşındaki hemşire Dilek Güven'in 2,5 yıldır boşanma mücadelesi devam ediyor.

Dilek Güven, 9 sene önce halı 42 yaşındaki sahada çalışanı Hüseyin Güven ile evlendi.

Üvey baba 13 yaşındaki kıza bıçak çekti

Çiftin bu evlilikten 2 çocuğu oldu. Hüseyin Güven, geçen yıl Dilek Güven’in ilk eşinden olan 13 yaşındaki kızına yemeğe gelmedi diye bıçak çekip tehditler savurdu.

Bunun üzerine Dilek Güven kızını alarak babasının evine götürdü ancak 2 küçük çocuğu daha olduğu için kadın evine tekrardan dönmek zorunda kaldı.

Kadın boşanmak istedi

Çift, önceki evlilikten olan çocuk yüzünden sürekli kavga etmeye başladı. Bunun üzerine de Dilek Güven çocuklarını korumak adına eşinden boşanmak istedi.

16 Mayıs 2020 tarihinde ise Dilek Güven sabah nöbetten geldikten sonra korona virüs hastasına temas ettiği için çocuklarının yanına geçmeden odasına gitti.

7 bıçak darbesiyle yaraladı

Gün içinde eşiyle tartışan kadın yine boşanmak istediğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen Hüseyin Güven, mutfaktan aldığı bıçakla karısını çocuklarının gözü önünde 7 kere bıçakladı.

"Sen toprağa, ben cezaevine gireceğim"

Bıçaklarken de kadına "Sen toprağa, ben cezaevine gireceğim. Sevdin mi Dilek" diye soran adam, daha sonra eşini komşularının arabasıyla hastaneye götürdü.

"Niye kendini bıçakladın"

1 ay boyunca tedavi gördü Eşini hastaneye götürdüğü sırada ise Güven, eşine "Ben sana yapma demedim mi? Niye kendini bıçakladın" diyerek konuştu.

Şüpheli tutuklandı

Özel bir hastanede yaklaşık 1 ay boyunca tedavi gören kadın hayata tutundu. Hüseyin Güven ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öldürmeye teşebbüs suçundan Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Güven’e kasten yaralama suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Dilek Güven’in avukatı cezayı az bularak, Hüseyin Güven’in avukatı ise cezayı çok bularak davayı istinafa taşıdı. Ancak istinaf ise cezayı onadı.

Mayıs ayında tekrar serbest kaldı

Dilek hemşireyi öldüresiye bıçaklayan koca, geçen ay serbest kaldı.

Dilek Güven ise eşinden boşanmak için 7. Aile Mahkemesi’ne dava açtı. Ancak mahkeme, çifti bir türlü boşamadı. Geçen ay görülen davanın 2.duruşmasında ise mahkeme çifti yine boşamadı ve davayı dosya eksikliklerinin giderilmesi için 13 Aralık ayına erteledi.

"Bu kişiler halen bizleri eşleri olarak görüyor"

Eşi tarafından halen takip edildiğini, 6 ay uzaklaştırma kararı aldırdığını İhlas Haber Ajansı’na anlatan Dilek Güven, "2 buçuk yıl oldu olay olalı ve ben halen bu adamdan boşanamadım. Eksik evrak olması nedeniyle mahkeme yeniden ertelendi. Benim gibi böyle birçok mağdur kadın var. Bu kişiler halen bizleri eşleri olarak görüyor ve üstümüzde hakları olduğunu düşünüyorlar. Bana halen bu adam ulaşmaya çalıştı. Hiçbir şey olmamış gibi benimle irtibata geçmeye çalışıyor. Bunların hiçbirini kale almadım ve uzaklaştırma kararı aldırdım. Ancak 2 hafta sonra oğlumla birlikte okulun önündeyken karşımıza çıktı." diye konuştu.

"Bu normal bir boşanma davası değil"

Bir an önce boşanmak istediğini söyleyen Dilek Güven, "Bu normal bir boşanma davası değil. Öldürmeye teşebbüs olayı var. Direkt boşanmanın olması gerekiyor. Ancak sebep nedir bilemiyorum. Benim gibi ölümün eşiğine gelmiş birçok kadının boşanma davası bitmemiş. Bunlar sadece bizim travmalarımızın üzerine eklemeler yapıyor." ifadelerini kullandı.

"Bu olay öldürmeye teşebbüs bile sayılmadı"

İHA'nın haberine göre, olay anına ait kıyafetlerinin kendisine geçen gün teslim edildiğini ve bütün olayları tekrardan hatırladığını vurgulayan Güven, "Bu yaşadığım acı olay öldürmeye teşebbüs bile sayılmadı. Yaralama dendi, cezaevine girdi ve 2 yıl dolmadan bu adam çıktı. Ben böyle bir adamın halen soyadını taşıyorum, bu bana daha çok ağır geliyor. Onurlu ve şerefli bir kadınım. Kanlı kıyafetlerim de teslim edildi. Ben yaşadığım olayları tekrar hatırladım." dedi.