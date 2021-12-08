2.5 ay önce Serhat K. ile evlenen Suzan K., kocasının kendisini darbedip bıçakla tehdit ettiğini, otomobili tırın üzerine sürdüğünü direksiyonu son anda çevirdiğini söyledi.

Adana’da, polisi arayan Gurbet G., kız kardeşi Suzan K.’nin (28) kocası tarafından zorla evde tutulduğu ihbarında bulununca Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Ekipler, Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi Karataş yolunda bulunan apartmandaki eve gitti. Suzan K., 2 buçuk aylık eşi Serhat K.’nin (31) kendisini darbettiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

Polis, Serhat K.’yi de gözaltına aldı. Evlendiği günden beri kocası tarafından baskı gördüğünü evliliklerinin sorgulandığını hakarete maruz kaldıktan sonra darbedilerek tehdit edildiğini söyleyen Suzan K., başından geçenleri polise anlattı.

“ABLANLARA GİDERSEN BİR DAHA BU EVE GİREMEZSİN”

Geçen kasım ayının 12’sinde eşi tarafından darbedildiği için rapor aldığını ancak bir daha yapmayacağına dair söz verdiği için kocasını affettiğini söyleyen Suzan K., şu ifadeleri kullandı:

“Şikayet etmekten vazgeçtim. 4 Aralık akşamı ablamın evine gittim. Serhat aradı ve ‘Ablanlara gidersen bir daha bu eve giremezsin. Sonuçlarına katlanırsın’ dedi. Sonra ‘Oraya geliyorum, hepinizi rezil edeceğim’ dedi. Eşim daha sonra eve gelerek beni aldı ve arabayla gezdirmeye başladı.

Adana'da eşi tarafından darbedildiğini söyleyen kadın, sığınma evine yerleştirildi VİDEO



“İKİMİZ BU ARABANIN İÇİNDE ÖLECEĞİZ”

Bir süre sonra bana ‘İkimiz bu arabanın içinde öleceğiz’ diyerek beni darbetti. Eline bıçak alarak bana vurmaya çalıştı. Sonra arabayı hızlı sürmeye başladı ve ‘Öleceğiz!’ diyerek önümüze çıkan tırın üstüne sürdü. Ben de direksiyonu elimde tutarak tırın üstüne gitmesini engelledim.

“DEFALARCA YÜZÜME TÜKÜREREK VURDU”

Sonra küfrederek hakaret etmeye başladı. Defalarca yüzüme tükürerek yüzüme vurdu. Sonra sakinleşti ve biz eve geldik.”

“3 BIÇAK ÇIKARDI KIYAFETLERİMİ YIRTIP BIÇAĞI ÜZERİMDE GEZDİRDİ”

Eve geldiklerinde kocası tarafından darp edilmeye devam edildiğini ileri süren Suzan K., ifadelerini şöyle sürdürdü:

“Yine tehdit ve hakaretlerde bulundu ve telefonumu elimden aldı. Ben yatak odasına geçtim ve benim yanıma geldi beni orada hırpaladı sonra yanımdan ayrıldı. Bir gün sonra Serhat uyandı ve beni “Neden yanımda uyumadın?” diyerek tekrardan darbetmeye başladı. Küfrederek yüzüme tokat attıktan sonra kafama yumruk, vücuduma da tekme attı. Daha sonra da üzerimde bulunan elbiselerimi yırttı. Beni zorla salona götürdü. Sonra eline 3 bıçak aldı ikisini bana birisini kendisine aldı. Elindeki bıçağı vücudumda gezdirdi. Korkuyorum diyerek kendisine yalvardım. Sonra beni yatak odasına götürdü ve dövmeye başladı. Kendisine ben gitmek istiyorum dedim ve bana ‘Senin bu evden ancak ölümün çıkar’ dedi.”

KADIN SIĞINMA EVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Kendisine ulaşamayan ablasının polisi araması sonucu kurtulduğunu anlatan Suzan K., darp raporu aldıktan sonra kocasından davacı ve şikayetçi oldu. Suzan K., kadın sığınma evine yerleştirildi.

"VURMAK ZORUNDA KALDIM"

Gözaltına alınan Serhat K., suçlamaların hiç birini kabul etmeyerek, “Çocuk sahibi olmak istediğini eşime söyledim. Bana ‘Para kazanmaya başlarsan’ diyerek şart koştu. Bu yüzden aramızda itiş-kalkış yaşandı. Kendisine gelmesi için eşime bir iki kez vurmak zorunda kaldım. Sonra eşim yatmak üzere yatak odasına gitti ben de yanına gelip yatmak istedim. Sonra eşim yanımdan kalkıp başka odaya gitti. Uyandığımda eşime ne için sen benim yanımda yatmadın dedim ve bundan dolayı aramızda tartışma çıktı.” diyerek kendisini savundu.

SERBEST BIRAKILDI

Kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçundan adliyeye sevk edilen Serhat K., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.