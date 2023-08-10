Adana'da eşi tarafından terk edilen Suriyeli adam 3 çocuğuyla bir başına kaldı Adana'da 3 çocuğunu babalarıyla bırakıp başka bir adama kaçan Suriyeli Melek El Ahmet'e seslenen kocası Abdulkadir Elbedir, eşine geri dönmesi için çağrı yaptı.

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İHA

Adana, bir aile trajedisine sahne oldu.

Suriyeli 26 yaşındaki Melek El Ahmet ve 28 yaşındaki Abdulkadir Elbedir, 5 sene önce Suriye’nin Haseki kentinde dini nikah kıyarak evlendi.

Çiftin bu evlilikten Suad(4), Zehra(3) ve Yasemin(2) isimli 3 çocukları dünyaya geldi.

Çift, Suriye’de süren iç savaştan kaçarak 2021 yılında önce Hatay’a, oradan da Adana’ya gelerek Sarıçam Konaklama Merkezi’ne yerleşti.

Kampta tanıştığı başka bir adama kaçtı

Ancak iddiaya göre Melek El Ahmet, burada tanıştığı biriyle kaçtı.

Uzun bir süre eşini arayan genç adam, sonunda eşinin Antalya’da olduğunu ve kampta tanıştığı şahısla evlendiğini öğrendi.

Çocukları Suriye'deki ailesine gönderemedi

Bunun üzerine Abdulkadir Elbedir çocukları Suriye’deki ailesinin yanına göndermek istedi ancak bu seferde anne Melek El Ahmet imza vermedi ve genç adam 3 çocuğuyla bir başına kaldı.

Şu anda merkez Yüreğir ilçesinde derme çatma bir evde yaşayan adam ve çocukları devletin kendilerine yaptığı yardımla geçinmeye çalışıyor. Çocuklarını kimseye bırakamadığı için çalışamayan adam, eşine seslenip çocuklarının yanına gelmesini istedi.

"Gelsin çocukların başında dursun"

Mağdur olan Abdulkadir Elbedir, “Ben çocuklarıma bakmak zorundayım. Ancak kimseye bırakamadığım için çalışamıyorum. Eşime buradan sesleniyorum ve gelsin çocukların başında dursun. Ben çalışayım ve onlara bakayım. 3 kız çocuğunu kime bırakıp işe gideyim. Ne yapacağım bilmiyorum” ifadelerini kullandı.