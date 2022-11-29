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- Adana'da eşine sinirlenen adam yoldan geçen bir kişiyi öldürdü
Adana'da eşine sinirlenen adam yoldan geçen bir kişiyi öldürdü
- 29.11.2022 - 10:20
- Güncelleme : 29.11.2022 - 11:06
Adana'nın Seyhan ilçesinde, kıskançlık yine dehşet saçtı.
Eşiyle kıskançlık nedeniyle eşiyle kavga eden 25 yaşındaki Furkan Avcı, 22 yaşındaki eşi Özay Avcı'yı darbetti.
Bunun üzerine Avcı da annesini arayıp durumu anlattı.
Kızının dövüldüğünü öğrenen 49 yaşındaki Özgül Dikici, gelinini de yanına alarak damadının evine gitti.
Sokağa ateş açtı
Kayınvalidesinin eve geldiğini gören Furkan Avcı, tabancayla sokağa doğru rastgele ateş açtı.
2 kişi yaralandı
Tabancadan çıkan mermiler, bu sırada sokakta ekmek almaya giden 75 yaşındaki Mahmut Yurgacı'nın karnına, 22 yaşındaki Fitte Casın adlı kadının ise burnuna isabet etti.
Bir yaralı hayatını kaybetti
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Yurgacı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Casın'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Adana'da eşine sinirlenip yoldan geçen adamı öldüren şahıs tutuklandı VİDEO
"Annesini çağırdığı için sinirlendim"
Furkan Avcı, polis tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusunda, "Eşimle kavga ederken annesini çağırdığı için sinirlenip, sokağa ateş ettim, pişmanım" dediği öğrenilen Avcı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı tutuklandı
DHA'nın haberine göre, Avcı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.