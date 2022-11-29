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Adana'da eşine sinirlenen adam yoldan geçen bir kişiyi öldürdü

Adana'da eşine sinirlenen adam yoldan geçen bir kişiyi öldürdü

Eşiyle kavga ederken kayınvalidesini gören şüpheli sokağa rastgele ateş ederken bir kişinin ölümüne bir kişinin ise yaralanmasına sebep olarak tutuklandı.