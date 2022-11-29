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    Adana'da eşine sinirlenen adam yoldan geçen bir kişiyi öldürdü

    Eşiyle kavga ederken kayınvalidesini gören şüpheli sokağa rastgele ateş ederken bir kişinin ölümüne bir kişinin ise yaralanmasına sebep olarak tutuklandı.
    • 29.11.2022 - 10:20
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 11:06
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    Adana'da eşine sinirlenen adam yoldan geçen bir kişiyi öldürdü

    Adana'nın Seyhan ilçesinde, kıskançlık yine dehşet saçtı.

    Eşiyle kıskançlık nedeniyle eşiyle kavga eden 25 yaşındaki Furkan Avcı, 22 yaşındaki eşi Özay Avcı'yı darbetti.

    Bunun üzerine Avcı da annesini arayıp durumu anlattı.

    Kızının dövüldüğünü öğrenen 49 yaşındaki Özgül Dikici, gelinini de yanına alarak damadının evine gitti.

    Sokağa ateş açtı

    Kayınvalidesinin eve geldiğini gören Furkan Avcı, tabancayla sokağa doğru rastgele ateş açtı.

    Adana da eşine sinirlenen adam yoldan geçen bir kişiyi öldürdü #1

    2 kişi yaralandı

    Tabancadan çıkan mermiler, bu sırada sokakta ekmek almaya giden 75 yaşındaki Mahmut Yurgacı'nın karnına, 22 yaşındaki Fitte Casın adlı kadının ise burnuna isabet etti.

    Bir yaralı hayatını kaybetti

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Yurgacı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Casın'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

    Adana'da eşine sinirlenip yoldan geçen adamı öldüren şahıs tutuklandı VİDEO

    "Annesini çağırdığı için sinirlendim"

    Furkan Avcı, polis tarafından gözaltına alındı.

    Emniyetteki sorgusunda, "Eşimle kavga ederken annesini çağırdığı için sinirlenip, sokağa ateş ettim, pişmanım" dediği öğrenilen Avcı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Zanlı tutuklandı

    DHA'nın haberine göre, Avcı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

    Adana da eşine sinirlenen adam yoldan geçen bir kişiyi öldürdü #2


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