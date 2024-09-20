Adana'da eşine verdiği böbrek başka hastaya takıldı: Çapraz nakile zorlandı Eşinin böbreğini almaya hazırlanan Feyyaz Sevimli, hastanenin kendisini çapraz nakle zorlayarak, eşinin böbreğinin başka bir hastaya nakledildiğini ileri sürdü. Hastaneden şikayetçi olan Sevimli, kendisine takılan böbreğin ise rejeksiyona uğrayıp sadece yüzde 7 çalıştığını söyledi.

İHA

Adana'dan İstanbul'a uzanan tedavi öyküsü, korkunç bir olaya sahne oldu.

Adana'da yaşayan 3 çocuk babası Feyyaz Sevimli, uzun yıllardır böbrek rahatsızlığı ile savaşıyordu.

Kuyumculuk yapan Sevimli, 2021 yılında böbreğinin tamamen çalışmaz hale gelmesiyle büyük sıkıntılar çekmeye başladı.

Diyalize bağlanan hasta adam, Ankara'da bir doktorun tavsiyesi üzerine İstanbul'daki özel bir hastaneye başvurdu.

EŞİNE BÖBREĞİNİ BAĞIŞLADI

İstanbul'da bulunan özel hastanede çalışan Prof. Dr. M.T.'nin ve Prof. Dr. M.S.'nin Feyyaz Sevimli ve eşi Sonay'a (38) yaptığı tetkikler sonucu genç kadının böbreği eşine uygun çıktı ve çift ameliyat gününü beklemeye başladı.

"ÇAPRAZ NAKİLE ZORLANDIK"

Ancak bu sırada hastanedeki doktorlardan O.S., çiftin yanına gelerek, "Sizin çocuğunuz var. Bu nakil olursa Feyyaz Bey'in spermleri biter, Sonay Hanım da bir daha anne olamaz. Karı-kocanın böbrek nakli uygun değil. Bu böbrek atar, iyi çalışmaz. Sizi çapraz nakil yapalım." dedi.

Şüpheye düşen Sonay Sevimli, yine de eşinin sağlığı için bu durumu kabul etti.

TAKILAN BÖBREK REJEKSİYONA UĞRADI

Gerekli onayların verilmesinin ardından Feyyaz Sevimli'ye M.G.'nin böbreği, Sonay Sevimli'nin böbreği ise başka bir böbrek hastası olan M.G.'nin eşi G.G.'ye takıldı.

Ameliyatın ardından taburcu olan Feyyaz Sevimli, aynı yıl haziran ayında böbrek hastalığı şikayetlerinin devam etmesi üzerine Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Burada yapılan tetkiklerde, Sevimli'nin nakil olan böbreğinin rejeksiyona (böbrek reddi) uğradığı ve yüzde 7 çalıştığı söylendi.

YENİDEN NAKİL OLDU

Feyyaz Sevimli, bu sonuçlar üzerine İstanbul'daki özel hastaneye tekrardan başvurduğunu ancak doktorların böyle bir durumun mümkün olmayacağını söyleyerek konuyu kapattığını öne sürdü.

Tekrardan Adana'ya gelen Sevimli, hastane ve doktorlar hakkında şikayetçi olurken Antalya'daki özel bir hastanede 2022 yılında yeniden böbrek nakli oldu ve sağlığına kavuştu.

DOKTOR HAKKINDA SORUŞTURMAYA İZİN VERİLDİ

Şikayet üzerine Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili inceleme başlattı. Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz haziran ayında konuyla ilgili ön incelemeyi tamamladı ve raporunda; “Feyyaz Sevimli'nin eşinin böbreği uygun olmasına rağmen doktor O.S. tarafından daha uyumlu denilerek çapraz nakil önerilmiştir. 09.12.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Organ Hizmetleri Yönetmeliği incelendiğinde çapraz naklin hangi şartlarda ve kimlere yapılacağı komisyon kararı gerektirmektedir. Feyyaz Sevimli'ye yapılan nakilde eşininkinden daha uyumlu bir böbrek nakledilmiş olsa da öncelikle nakile uygun eşin böbreği kullanılması gerekirdi. Çapraz nakil komisyon kararına tabi tutulmalıydı.” denildi.

HASTANEDEN VE DOKTORLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Aynı raporda ifadesine başvurulan Prof. Dr. M.T.'nin, “Böbrek naklinde rejeksiyon riski hasta ile de bilimsel veriler ışığında paylaşılmış hastanın onayı da alınarak çapraz nakil tercih edilmiştir.” dediği, diğer doktorların da benzer ifadeler verdiği öne sürüldü.

Sevimli, bu karar üzerine aile avukatları aracılığıyla hastane ve doktor hakkında şikayetçi oldu.

"BÖBREĞİMİN YÜZDE 7 ÇALIŞTIĞINI SÖYLEDİLER"

Feyyaz Sevimli, “İlk başta çok sevinmiştik ancak sonra doktor gelip ‘Eşinden böbrek alırsan atar' dedi. Bizi çapraz ameliyata ikna ettiler. Prosedürleri tamamladık ve çapraz ameliyatımızı olduk. Buraya geldikten sonra rahatsızlandım. Hastaneye gidip kontrollerimi olduğumda böbreğimin yüzde 7 çalıştığını söylediler.” dedi.

"EŞİMİN SAĞLAM BÖBREĞİNİ ALIP, BANA ÖLÜ BÖBREK TAKMIŞLAR"

Ameliyatlar sırasında işinden olduğunu ve binlerce lira parasını harcadığını belirten Sevimli, “Eşimin sağlam böbreğini alıp, bana ölü takmışlar. İstanbul'a gittik görüşmeye ve bize evrakları göstermediler. Sana takılan böbrek eşinin böbreğinden daha iyi dediler.

Biz kabul etmedik evraklara bakmak istedik ama resmen bizden evrakları kaçırdılar. Biz daha da şüphelendik. Şu an soruşturmaya izin verildi. Ben kuyumculuk yapıyordum. Evimi, arabamı ve yazlığımı kaybettim. Bir an önce gerekenin yapılmasını istiyorum.” ifadelerini kullandı.

"BÖBREĞİM HİÇ TANIMADIĞIM BİRİNDE"

Sonay Sevimli ise eşine vermek istediği böbreğini başkasına verdiği için üzgün olduğunu anlatarak, “Ben eşime böbreğimi vermek istiyordum. Benim böbreğim şimdi hiç tanımadığım birinde. Böbreğimi sattılar mı ne yaptılar bilmiyorum. Ben eşime gönüllü böbrek vermek için gittim. Çapraz ameliyata zorladılar bizi.

Benim böbreğimin kimde olduğunu bilmiyorum. Eşime de çalışmayan böbrek takıldı. Maddi manevi çok zorluklar atlattık. Hakkımızın aranmasını çok istiyorum ve devletime güveniyorum. Ben de böbreğimden oldum. Şu anda tek böbrekliyim.” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)