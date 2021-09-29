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    Adana'da eşini darbeden saldırgan eş gözaltına alındı

    Eşine şiddet uygulamasının üzerine eve gelen polis ekiplerini karşısında gören adam, kendisine zarar vermeye çalıştı.
    • AA
    • 29.09.2021 - 08:57
    • Güncelleme : 29.09.2021 - 09:38
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    Adana'da eşini darbeden saldırgan eş gözaltına alındı

    Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Selahattin G. ile Sabriye G. çifti evlerinde tartışmaya başladı.

    Tartışmanın giderek büyümesi ile kocasının şiddetine uğrayan genç kadın, 2 çocuğuyla birlikte başka bir odaya kendini kilitleyerek polisi aradı.

    KENDİSİNE ZARAR VERMEYE ÇALIŞTI

    İhbar üzerine eve gelen ekipleri karşısında gören Selahattin G., bıçakla kendisine zarar vermeye başladı.

    Saldırgan eş, polis ekiplerinin uzun süren ikna çabaları sonucu elindeki bıçağı bırakarak teslim oldu.

    Adana'da eşini darbeden saldırgan eş gözaltına alındı ViDEO

    SALDIRGAN EŞ GÖZALTINA ALINDI

    Şiddete maruz kalan Sabriye G. ile iki çocuğu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerin ardından polis merkezine götürüldü.

    Selahattin G. de sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı.

    Adana da eşini darbeden saldırgan eş gözaltına alındı #1

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