Adana’da eşini dövüp parasını gasbeden kocaya 6 yıl 4 ay ceza

Ölümle tehdit ettiği eşini darbeden ve zorla parasını alan kocanın cezası belli oldu. Tutuksuz yargılanan kocaya, mahkeme 6 yıl 4 ay ceza verdi. Zanlının mevcut halinin devamına karar verildi.

Adana'da ölüm tehdidinde bulunduğu eşini önce darbedip, sonrasında parasını gasbettiği öne sürülen sanığın cezası belli oldu.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık E.Ç. ile eşi müşteki G.Ç. ve taraf avukatları katıldı.

Parayı zorla aldı

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın olay günü, müştekinin de bulunduğu annesine ait merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki ikamete giderek 250 lira istediği eşi G.Ç'yi talebini reddetmesi ve direnmesi üzerine öldürmekle tehdit edip, kati hekim raporuna göre basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde darbedip yaraladığı ve parayı zorla eşinden aldığını belirtilerek, E.Ç'nin "silahla gece vakti konutta yağma" ve "hakaret" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

“Hakkımdaki iddialar asılsızdır”

Savunması alınan sanık E.Ç, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Ben G.Ç'nin bulunduğu eve gitmedim. Kimseden para istemedim. Hakkımdaki iddialar asılsızdır. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Müşteki G.Ç. ise eşinden şikayetçi olduğunu söyleyerek cezalandırılmasını talep etti.

6 yıl 4 ay hapis cezası aldı

AA’nın haberine göre mahkeme heyeti, sanık E.Ç'yi "silahla gece vakti konutta yağma" suçundan 6 yıl, "hakaret" suçundan ise 4 ay olmak üzere, toplamda 6 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.