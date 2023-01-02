Adana'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren sanığa, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Adana’nın Seyhan ilçesi yaşayan 4 çocuk sahibi Elif (36) ve Murat İyik (37) çifti, 8 yıl önce 'uyuşturucu' suçundan cezaevine girdi.

Çiftin en küçük çocuğu, koruyucu aileye verilirken, diğer 3 çocuk da devlet yurduna yerleştirildi.

İkisi de cezaevinden çıktı

Elif İyik 2021’de tahliye edilirken, Murat İyik ise 2022 yılında cezaevinden çıktı.

Eşinden boşanmak isteyen Elif İyik, kuzeninin Onur Mahallesi'ndeki evine yerleşti.

Boşanmak istemeyen Murat İyik ise cezaevinden çıkınca, eşini sürekli rahatsız etmeye başladı.

“Yetişin” diye bağırdı

Geçen yıl 10 Nisan günü eşinin yaşadığı eve giden Murat İyik, konuşmak istediğini söyledi.

Kuzeninin 4 aylık oğlu Ali’yi de kucağına alan Elif, eşinin yanına giderek konuşmaya başladı.

Ancak çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce Elif İyik, "Yetişin" diye bağırdı.

Kucağında bebek varken bıçakladı

Bu sırada Murat İyik, eşini kucağında bebek olduğu halde bıçakladı.

Çığlıkları duyarak yanlarına gelen genç kadının kuzeni Feyyaz B.'ye bıçağı doğrultup "Yaklaşma" diye bağıran Murat İyik, hızla evden çıktı.

​Bebekle birlikte yere yığıldı

Eşi tarafından defalarca bıçaklanmasına rağmen kucağındaki Ali'yi bırakmayıp koruyan Elif İyik, yere yığıldı.

Murat İyik kaçınca Feyyaz B., saldırından yara almadan kurtulan oğlunu kadının kucağından alıp, polis ve sağlık ekiplerini çağırdı.

Ağır yaralanan genç kadın, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

Karar duruşması

Katil koca ise olaydan bir gün sonra emniyete giderek teslim oldu.

Korkunç cinayetle ilgili sürdürülen davada bugün karar çıktı.

16 kez bıçakladı

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Murat İyik ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın boşanma aşamasındaki eşi Elif İyik'in kaldığı Onur Mahallesi'ndeki kuzeninin evine gittiğini, kendisini aldattığını öne sürdüğü karısını aralarında çıkan tartışma sonrası 16 kez bıçaklayıp, olay yerinden kaçtığını belirtti.

"Pişmanım"

Savcı, özel hastaneye kaldırılan Elif İyik'in burada yaşamını yitirdiğini ve Murat İyik'in polise teslim olduktan sonra suçunu itiraf ettiğini bildirerek, sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık Murat İyik, önceki ifadelerinin geçerli olduğunu ve karısını öldürdüğü için pişmanlık duyduğunu ifade etti.

Ağırlaştırılmış müebbet aldı

AA’nın haberine göre mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.