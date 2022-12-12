Adana’da eşini pompalıyla vuran zanlı tutuklandı

Tartışma sırasında eşini pompalı tüfekle vurarak ölümüne neden olan Abdullah Tekayak, saklandığı evde yakalandı. Tekayak, “Beni aldattığını duydum. Sinirlenince ateş ettim” dedi.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde, iddiaya göre, kasten yaralama suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkan Abdullah Tekayak (29) ile eşi Müzeyyen Tekayak (27) arasında 24 Kasım saat 07.00 sıralarında yaşanan tartışma kanlı bitti.

Abdullah Tekayak, pompalı tüfekle eşine ateş açtı. Müzeyyen Tekayak, sırtına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığılırken, Abdullah Tekayak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Müzeyyen Tekayak’ın, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazesi toprağa verildi

Olay yerindeki incelemenin ardından Tekayak’ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sırasında çiftin 3 çocuğunun ise anneannelerinde kaldığı öğrenildi.

Tekayak’ın cenazesi, otopsisinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

“Beni aldattığını duydum”

İHA’nın haberine göre; Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Abdullah Tekayak’ın, Sarıçam ilçesindeki bir apartman dairesinde saklandığını belirledi. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen polis, şüpheli kocayı gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Tekayak, ifadesinde, “Cazaevindeyken beni aldattığını duydum. Olay günü konuşmak için eve çağırdım. Durumu kendisinin anlatmasını ve itiraf etmesini bekledim. O sırada sinirlenince ateş ettim.” dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.