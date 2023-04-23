Adana'da eşini ve akrabasını vurdu

İHA
Adana'nın Kozan ilçesi Ladin Sokak Yunus Apartmanı 3. katında meydana gelen olayda, emekli polis memuru O.Ü. eşi M.Ü. ve evde bulunan akrabası H.E’yi silahla vurdu.
Daha sonrada emekli polis memuru evden ayrıldı.
Sesleri duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı iki kişiyi Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Teslim oldu
Yaralanan iki kişi ilk müdahalenin ardından Adana'daki hastanelere sevk edildi. Polis ise zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Bir süre sonra zanlı polise teslim oldu.
Aldatıldığını söyledi
Annesinin vurulduğunu örenen ve olay yerinde gelen M.Ü.'nün kızı sinir krizi geçirdi. Polise teslim olan zanlının eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için vurduğunu söyledi.