Adana'da eşini ve akrabasını vurdu Kozan'da bayramın son gününde emekli polis, eşini ve akrabasını silahla vurarak yaraladı. Yaralı iki kişi hastaneye kaldırılırken, zanlı polise teslim oldu.

İHA

Adana'nın Kozan ilçesi Ladin Sokak Yunus Apartmanı 3. katında meydana gelen olayda, emekli polis memuru O.Ü. eşi M.Ü. ve evde bulunan akrabası H.E’yi silahla vurdu.

Daha sonrada emekli polis memuru evden ayrıldı.

Sesleri duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı iki kişiyi Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Teslim oldu

Yaralanan iki kişi ilk müdahalenin ardından Adana'daki hastanelere sevk edildi. Polis ise zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Bir süre sonra zanlı polise teslim oldu.

Aldatıldığını söyledi

Annesinin vurulduğunu örenen ve olay yerinde gelen M.Ü.'nün kızı sinir krizi geçirdi. Polise teslim olan zanlının eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için vurduğunu söyledi.