Adana'da eşiyle tartışan sürücü ağaca çarpınca, karısı darbetti

İmam nikahlı eşiyle tartıştığı sırada ağaca çarpan adam, karısı tarafından darbedildi. Araçtaki yaralı kadın ve çocuğu, sürücüyle birlikte hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde, araç seyir halindeyken iki eş tartışmaya başladı.

Araç şoförü 26 yaşındaki Doğan Ç. tartışma esnasında direksiyon kontrolünü kaybederek yolun kenarında duran ağaca çarptı.

KAZA YAPAN EŞİNE SALDIRDI

Doğan Ç.'nin 27 yaşındaki imam nikahlı eşi Selin İ. kaza sonrasında eşine saldırarak darbetti.

Darbedilen eş araçta olan 3 yaşındaki oğlu Yamaç Ç'yi alarak aracı terk etti.

ANNE VE OĞLUNUN BACAĞI KIRILDI

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edilen kadın ve küçük oğlunun bacağının kırık olduğu, Doğan Ç'nin ise hafif yaralı olduğu bildirildi.

Tedavinin ardından aile taburcu edildi.

"KAZA OLDUKTAN SONRA BİLE KAVGAYA DEVAM ETTİLER"

Olaya şahit olan çevredeki büfe sahibi Halil Kocaman “Kazadan sonra da kadın kocasına saldırıp onu darp etti. Sonra koca çocuğunu da alıp otomobilden çıktı. İlginç bir kazaydı. Kaza olduktan sonra bile kavgaya devam ettiler” dedi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Eşlerin kavga ettikleri esnaf tarafından da anlatılırken, kazanın meydana geldiği anlar, bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da eşiyle tartışırken direksiyon kontrolünü kaybederek ağaca çarptı VİDEO













