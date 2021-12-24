Adana’da eski eşi tarafından ölümle tehdit edilen kadın: 3 ay yatar çıkarım diyor

7 yıl önce boşandığı eşinden ölüm tehditleri alan Sema Usta, ikinci evliliğinin ardından tehditlerin şiddetlendiğini belirterek, “Bana hiçbir şey olmaz, 3 ay yatar çıkarım diyor” dedi.

Adana’da özel bir şirkette yönetici olan Sema Usta (41), 2001 yılında muhasebeci Hakan Kalay (48) ile evlenerek 2 çocuk sahibi oldu.

Sema Usta, psikolojik şiddet ve aldatılma nedeniyle 2014’te, Hakan Kalay’dan boşandı. Ailesinden destek görmeyen genç kadın, eşinin ölüm tehditlerinden korkarak çocuklarına zarar gelmesin diye 6 sene boyunca da Kalay ile aynı evde yaşamaya devam etti.

“ÖLMEDEN ÖNCE GÖRECEĞİN SON YÜZ BENİMKİ OLACAK”

Geçen sene cesaretini toplayıp çocuklarını alarak evden ayrılan ve yeni bir hayat kuran Usta, Kalay’dan sürekli tehdit almaya devam etti. Kalay’dan, “Ölmeden önce göreceğin son yüz benimki olacak. Seni öldüreceğim.” tehditleri alan Sema Usta, savcılığa başvurarak uzaklaştırma kararı aldı.

UZAKLAŞTIRMAYA RAĞMEN TEHDİTLER SÜRDÜ

Karara rağmen Kalay, Sema Usta’yı rahatsız etmeye ve tehditler savurmaya devam etti. 1 Aralık’ta Cihan Usta (39) ile 2. evliliğini gerçekleştiren Sema Usta'nın evlendiğini duyan Hakan Kalay, tehditlerini artırmaya devam etti.

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

İddiaya göre Hakan Kalay, eski eşinin iş yerine geldi ve otomobilinin içinden tehditler savurdu. Sema Usta’nın polisi çağırması üzerine kaçan eski koca, daha sonra gözaltına alındı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Eski eşine hakaret içerikli mesajlar atmaya devam eden Hakan Kalay’ın, Sema Usta’nın avukatı Miray Yıldız ile yazışması ortaya çıktı. Yıldız’ın uyarı mesajına karşı Hakan Kalay’ın, “Hakaret ve aşağılayıcı bir şey yazmıyorum. Aptal değilim.” yazması dikkat çekti.

“ARTIK SENİ SAKAT BIRAKACAĞIM DİYOR”

Avukatı aracılığıyla tekrardan savcılığa başvuran Sema Usta, artık boşandığı eşinin tehditlerinden kurtulmak istediğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Eski eşim tarafımdan öldürülmekle tehdit ediliyorum. Yasanın izin verdiği taktirde elimden geleni yapıyorum. Engelliyorum başka telefonlardan arıyor. Uzaklaştırma kararı olduğu halde çıkıp iş yerime geliyor. Elimde bir sürü şikayet evrakı var. Evlendiğimi öğrenince tehditleri şiddetlendi. Tamamen asılsız iftiralara, hakaretlere döktü işi. Eskiden, ölmeden önce göreceğin son yüz benimki olacak derdi. Artık seni sakat bırakacağım diyor.





“3 AY YATAR ÇIKARIM DİYOR”

Bana hiçbir şey olmaz 3 ay yatar çıkarım diyor. Tükendim artık tehdit edilmekten, hakarete uğramaktan. Akşam servisten inince karanlıkta evime yürüyemiyorum. Karanlıkta yürümek artık benim için kabusa dönüştü. Kapının ziline basıyorum ama sırtım kapıya dönük. Kapı açılınca kendimi içeri atıyorum ve kapının sürgüsünü çekiyorum.

“ARTIK CEZALARIN DAHA CAYDIRICI OLMASINI İSTİYORUM”

Artık bunların son bulmasını istiyorum. Bana polisler, avukatım çok yardımcı oluyor ama herkes kanunlar yeterince yardımcı oluyor. Evimin adresini bilmiyordu ama beni takip edip öğrenmiş. Ben artık cezaların daha caydırıcı olmasını istiyorum.





“SAKAT BIRAKILMIŞ RESİMLERİMLE RÖPORTAJIMIN OLMASINI İSTEMİYORUM”

Ben bundan 2-3 ay sonra öldürülmüş veya sakat bırakılmış şekilde resimlerimle birlikte röportajımın televizyonlarda olmasını istemiyorum. Ben 2 çocuk annesiyim. Psikolojik olarak sürekli tehdit edildim. Boşanmamıza rağmen 6 sene ben aynı evde yaşamak zorunda kaldım. Çocuklarım çok küçüktü, o nedenle ben ayrıldığım halde gidemedim. Öldürülürüm diye gidemedim. Şiddet uygulayan erkeklerin ceza almasını istiyorum.”