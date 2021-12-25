Adana'da eski eşini dövüp yüzünden bıçaklayan şahıs tutuklandı

Ayrıldığı dini nikahlı eşini başka bir erkekle görünce demir çubukla dövüp yaralayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

23 Aralık günü saat 03.30 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi'ndeki bir otelde Serkan Tacirlioğlu, bir süre önce ayrıldığı dini nikahlı eşi Suriye uyruklu Sara B.’yi takip etmeye başladı.

Tacirlioğlu, bir erkekle otele giren Sara B.'nin peşinden içeri girip, ona saldırdı.

Serkan Tacirlioğlu, Sara B.'yi demir sopayla dövüp, yüzünden bıçakladı.

Sara B., can havliyle otelden çıkıp, kaçmak isterken bilincini kaybedip bayıldı.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Sara B.'nin yardımına koşan çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı eşinin başında bir süre bekleyen ve ellerinde kan olduğu görülen Tacirlioğlu, gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Sara B. ise ambulansla hastaneye götürüldü.

HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENMİŞ

Tacirlioğlu’nun polis merkezindeki ifadesinde, "Bir ay önce eşimle ayrıldık. Hareketlerinden şüphelendiğim için olay günü takip ettim. Bardan bir erkekle çıkarken gördüm ve peşinden gittim. Otele girerken çok kızdım." dediği kaydedildi.

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HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan Tacirlioğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tedaviye alınan Sara B.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

















