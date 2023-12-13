Adana'da eski eşini kilitlediği evde yakarak öldüren katil tutuklandı Ayrıldıktan sonra otomobili paylaşamadığı eski eşini eve kilitleyerek ateşe verip öldüren cani eski koca, “Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme” suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İHA

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi’nde, 41 yaşındaki Fadime Korkusuz’un boşandığı eşi 57 yaşındaki Muammet Güleç, eve gelerek eski eşiyle tartıştı.

Güleç, boşandığı eşinden otomobilinin devrini istedi. Bundan dolayı kavga büyüdü ve Muammet Güleç, eski eşini eve kilitleyerek evi ateşe verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri eve sevk edildi.

36 günlük yaşam savaşı

Kendisini banyoya kapatan genç kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede 36 gün yaşam savaşı veren Fadime Korkusuz, yapılan müdahalelere rağmen 8 Aralık günü hayatını kaybetti.

Suçu eski eşine attı

Boşandığı eşini ve evi ateşe veren Muammet Güleç, bu sırada kendini de yaralandı. Yaklaşık bir buçuk aydır hastanede tedavi gören Güleç, tedavisinin tamamlamasının ardından Cinayet Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı.

Güleç, kan donduran ifadesinde, "Eski eşim beni arabanın devrini vermek için çağırdı, sonra da benzin döküp evi yaktı.” diyerek kendisini savundu.

"Canavarca hisle öldürmek"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan Güleç, “Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme” suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)