Adana'da eski hastane binasında yangın! Alevler tüm yapıyı sardı

İHA
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'ndeki eski devlet hastanesinde yangın çıktı.
2 işçinin mahsur kaldığı öğrenilen yangının ardından, itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yangın tüm binayı sardı
Hastanenin deposunda çıkan yangın, tüm binayı sardı.
Depoda bulunan kimyasallardan kaynaklı birden fazla patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) da yangına destek vermeye başladı.
Havadan müdahale başlayacak
Yangın henüz kontrol altına alınamazken, hastanenin içerisinden patlamalar meydana gelmeye devam ediyor. Polis çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.
Yangına havadan da müdahale edileceği öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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