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Adana'da eski hastane binasında yangın! Alevler tüm yapıyı sardı

Adana'da eski hastane binasında yangın! Alevler tüm yapıyı sardı Adana’daki eski devlet hastanesinde çıkan yangın tüm binayı sararken itfaiye ve TOMA’nın müdahalesi devam ediyor. Yangına havadan da müdahale edileceği öğrenildi.