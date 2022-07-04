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    Adana’da eski milli atlet öldürüldü

    Tartıştığı komşusu eski milli atlete evinin balkonundan ateş açan saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alındı. Cinayet zanlısının, komşularını “sizi öldüreceğim” diye tehdit ettiği iddia edildi.
    • 04.07.2022 - 10:52
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 11:18
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    Adana’da eski milli atlet öldürüldü

    Adana’nın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 3'üncü katında yaşayan Lokman D. (33) ile alt katta oturan Ahmet Pekyen (66) ve ailesi, dün tartıştı.

    Lokman D., bugün saat 07.00 sıralarında da evinin balkonundan apartmanın önündeki Ahmet Pekyen'e av tüfeğiyle ateş etti.

    Yaralanan Pekyen, çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    “Sizi öldüreceğim” tehdidi

    Cinayet şüphelisi Lokman D. evinde, olayda kullandığı değerlendirilen tüfekle gözaltına alındı.

    Lokman D.'nin dün akşam, aralarında daha önce de husumet olan Pekyen ailesinin üyelerini “Sizi öldüreceğim” diye tehdit ettiği iddia edildi.

    Şüpheliyi sorguya alan polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

    Adana’da eski milli atlet öldürüldü #1

    Eski milli atlet

    Ortaokul yıllarında milli takıma seçilen, Türkiye birincilikleri bulunan ve Balkan Şampiyonası'nda 6’ıncı olan Ahmet Pekyen, 1980 darbesinden sonra sporu bıraktı.

    1987 yılında Anavatan Partisi'nin bombalanması olayında suçlanıp gözaltına alındı.

    Pekyen, iddiaya göre gördüğü işkence nedeniyle omuriliğindeki zedelenme sonucu yüzde 50 engelli kaldı.

    Bu suçlamadan beraat eden Pekyen, bir dönem Anadolu Halkları Derneği Başkanlığı da yaptı.

    Adana’da eski milli atlet öldürüldü #2

    Adana’da eski milli atlet öldürüldü #3

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