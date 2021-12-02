Adana'da eski sevgilisi, bu kez de yüzünü usturayla kesti

Adana'da eski sevgilisi, bu kez de yüzünü usturayla kesti

A.O. isimli kişi, daha önce de kendisini tabancayla yaralayan eski sevgilisinin usturalı saldırısına uğradı. Yüzüne 22 dikiş atılan kadın," Bir ilişkiyi istemediğim için ölmek istemiyorum" dedi.

Adana'nın Merkez Çukurova İlçesi Mahfesığmaz Mahallesi’nde yaşayan ev kadını A.O., 2017’de bir arkadaşı aracılığıyla S.B. ile tanıştı. İkili kısa sürede sevgili oldu.

İddiaya göre madde ve alkol bağımlısı olan S.B., ilişkilerinin henüz başında kadına psikolojik ve fiziksel şiddet uygulamaya başladı.

ŞİDDET GÖRÜDÜĞÜ İÇİN AYRILDI

Bu nedenle 5 ay sonra ilişkiyi bitiren A.O., eski sevgilisinden kurtulamadı.

S.B., sırtına ve koluna kadının adını yazdırarak barışma ısrarına devam etti, fakat A.O. bu teklifleri kabul etmedi.

ÖNCE OTOMOBİLİNİ KURŞUNLADI SONRA BACAKLARINDAN VURDU

A.O.’nun barışma isteğini kabul etmemesi üzerine S.B., kadının otomobilini kurşun yağmuruna tuttu. A.O. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

S.B. isimli şahıs, 2018 yılında da arkadaşlarıyla buluşmaya giden kadına taksiden indiği sırada tabancayla saldırdı.

Bacaklarına 4 kurşun isabet eden kadın, götürüldüğü hastanede tedavi edildi.

TUTUKLANDIKTAN 4 AY SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Şikayet üzerine yakalanan S.B., tutuklandı. Yargılandığı mahkemece, 4 ay sonra tahliye edilen S.B., kasten yaralama suçundan 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

USTURAYLA SALDIRDI

Tahliye olan S:B., takip ettiği eski sevgilisini 28 Kasım'da bir restoranda yemek yerken yakaladı.

S.B., bir kez daha barışma teklifini kabul etmeyen kadına tekme tokat saldırdı. Ardından da yüzünü ustura ile kesti ardından kaçtı.

"22 DİKİŞ ATILDI,3 KEZ ÖLÜMDEN DÖNDÜM"

Tedavisinin ardından taburcu edilen A.O., yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

Bir ilişkiyi yaşamak istemediği için şiddete maruz kaldığını ve 3 kez ölümden döndüğünü belirten A.O., şunları söyledi:

"Yıllarca şiddet uyguladı. ‘Sen benim karımsın, namusumsun’ gibi saçma sözlerle darbetti. Bir kez silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldum. İkincisinde bacaklarıma 4 kurşun isabet etti. Uzun süre tedavi oldum. Cezaevinden çıktıktan sonra tekrar tehditlerine devam etti. Son olarak arkadaşımla yemek yerken gelip hem dövdü hem de usturayla yüzümü kesti. 22 dikiş atıldı. 3 kez ölümden döndüm. 13 kez şikayetçi oldum. Bildiğim kadarıyla ev hapsi kararı ile ayağına elektronik kelepçe takılmıştı. Bu halde bile gelip yüzümü kesti. Hala tehdit ediyor. Bir ilişki yaşamak istemediğim için buna maruz kaldım. Önüne geçilsin istiyorum, bunun ucunda ölüm var. Bir ilişkiyi istemediğim için ölmek istemiyorum. Sesimi duyun."

Polis, saldırgan için yakalama çalışmaları başlattı.

































